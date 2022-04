A Big Show come sempre c’è spazio per le emozioni. Il conduttore Enrico Papi ha presentato la prima big star della serata. Si tratta di Antonella, una giovane dalla voce incredibile alla quale è stata diagnosticata la sclerosi multipla. A raccontarlo è proprio la madre che ha spiegato quelli che sono stati i difficili trascorsi della figlia: “Il medico le ha detto: ‘Non stare a piangere aspettando che succeda chissà che cosa.

continua a vivere come hai sempre fatto'”.

Big Show, dal finto matrimonio alla torta che cade inaspettatamente: i risvolti inaspettati

Antonella è stata vittima di uno scherzo nel quale non sono mancati i risvolti inaspettati. La giovane è stata portata con l’inganno ad un matrimonio al quale avrebbe dovuto cantare. Non sono naturalmente mancati gli imprevisti che sono stati dei più diversi a cominciare dalla torta nuziale che è caduta più volte in modo del tutto imprevisto, alle damigelle pazze della sposa che hanno urlato e saltato nella stanza.

Infine il fatidico momento con Antonella che si è ritrovata sul palco di Big Show il tutto attraversando un pavimento sporco di dolce.

Antonella diventa star per una notte

Dopo mille sventure per Antonella è arrivato il momento di stupire tutti con la sua bravura. La ragazza si è esibita cantando la meravigliosa “Listen”, brano che fa parte del film-musical “Dreamgirls”. L’accoglienza del pubblico è stata immensa: “Questa canzone mi appartiene e quando la canto mi emoziona”, ha detto Antonella con la voce evidentemente commossa.