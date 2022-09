Dopo aver trascorso un weekend d’amore a Napoli con il marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata a lavoro. In viaggio verso Roma per le registrazioni di Tu Si Que Vales, la showgirl argentina ha sfoggiato un look comodo, puntando tutto sugli accessori super griffati.

Belen verso Roma con accessori super griffati

“Tu Sì Que Vales aspetta. Grazie Napoli, mi sento sempre a casa“, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram per annunciare la partenza verso Roma. Per la showgirl argentina è tempo di tornare a lavoro, ma il weekend d’amore con Stefano De Martino l’ha completamente rigenerata. In vista del viaggio, Belenita ha puntato su un look comodo: t-shirt e gonna di jeans.

D’altronde, con lei c’è la piccola Luna Marì e non poteva di certo pensare ad un outfit più impegnativo. Anche se l’abbigliamento non ha nulla di particolare, gli accessori super griffati sono da effetto wow.

Gli stivali sono un Gucci vintage

Belen indossa un paio di stivali vintage firmati Gucci. Punta quadrata, tacco a spillo e morsetto sul davanti: il modello, neanche a dirlo, ha fatto impazzire le fashion addicted.

Quanto costa? Difficile dirlo. Pensate che uno stivaletto ‘moderno’, con tacco medio, viene venduto sul sito della Maison a 1.100 euro.

La valigia di Belen è Vuitton

Per quanto riguarda i bagagli, Belen ha puntato tutto su Louis Vuitton. La showgirl argentina ha sfoggiato una shopper total black con il micro logo di vernice e l’iconico Trolley Horizon 55. La valigia è un modello decorato con la stampa monogram in marrone e beige, con tanto di targhetta personalizzata con le iniziali della Rodriguez. Il prezzo? ‘Solo’ 2.300 euro.