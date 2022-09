Belen Rodriguez festeggia 38 anni: compleanno intimo e look casual per la showgirl argentina.

Belen Rodriguez ha spento 38 candeline. Rispetto agli anni passati, la showgirl argentina non ha organizzato nessuna festa spaziale, ma solo una cena con gli amici più cari. Anche il look scelto per l’occasione è casual.

Belen Rodriguez: il 38esimo compleanno

Classe 1984, Belen Rodriguez ha compiuto 38 anni. La showgirl argentina ha festeggiato in modo molto semplice, stringendo tra le braccia la sua piccola Luna Marì, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese. Via social, grazie ai tag di alcuni amici presenti alla festa, Belenita è apparsa mentre prova a spegnere le candeline.

Belen: festa intima per i 38 anni

Gli ultimi due compleanni della sua vita Belen li ha festeggiati accanto ad Antonino.

I suoi 38 anni, però, l’hanno vista tornare insieme al marito Stefano De Martino. Il padre della secondogenita, nel frattempo, è diventato concorrente del GF Vip 7. Vecchi amori a parte, la Rodriguez non ha organizzato nessun party esclusivo, ma una semplice cena in compagnia dei suoi amici più cari.

Look casual per il compleanno

Non soltanto una festa intima, Belen ha scelto anche un look estremamente casual. La Rodriguez ha optato per un blazer color cammello e ha raccolto i capelli in una coda di cavallo.

Semplice, ma bellissima come sempre. Sarà merito della serenità ritrovata con il marito? Di certo questo aspetto della sua vita la rende più luminosa che mai.