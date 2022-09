Antonino Spinalbese, concorrente del GF Vip 7, ha parlato per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. L’ex parrucchiere, senza troppi giri di parole, ha spiegato il motivo per cui lui e la showgirl argentina si sono lasciati.

Entrato al GF Vip 7 proprio grazie alla relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha parlato per la prima volta della showgirl argentina. L’ex parrucchiere, che oggi si definisce “imprenditore creativo“, è ancora legato all’ex fidanzata e lo resterà per sempre perché è il padre della piccola Luna Marì. E’ proprio alla bambina che sono rivolte tutte le attenzioni di Antonino. Il Vippone ha candidamente ammesso di essere “innamorato” di sua figlia.

Inevitabilmente, ha parlato anche della rottura con Belen.

Antonino, parlando della Rodriguez, ha dichiarato:

Spinalbese e Belen, quindi, si sono lasciati dopo due anni e mezzo perché si sono resi conto di avere vite completamente diverse.

Prima di entrare al GF Vip 7, intervistato dal settimanale Chi, Antonino ha così parlato della relazione con la Rodriguez:

“Era piena estate quando ho incontrato Belen. Entrambi ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni. Alla fine il cuore non si può frenare. Nonostante sia finita non vedo tutto come un errore. Non credo di aver sbagliato. Mi sono lasciato andare e lo stesso ha fatto lei. Inoltre quando eravamo da soli stavamo benissimo. Non ci mancava nulla ed eravamo felici. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può crear dei guai. Poi tra me e lei le cose sono cambiate. Diciamo che è cambiato quello che volevamo e le differenze erano troppe”.