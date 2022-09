Belen Rodriguez non ha mai avuto un bel rapporto con i paparazzi e, nelle ultime ore, è andata in scena l’ennesima discussione con alcuni di loro. Questa volta, lo scenario è l’aeroporto di Milano Linate, dove la showgirl argentina ha anche chiesto aiuto alla polizia.

Belen litiga con i paparazzi e chiama la polizia

Stando a quanto riferisce il portale Pipol Gossip, Belen Rodriguez ha dato spettacolo presso l’aereoporto di Milano Linate. La showgirl argentina, così come lei stessa ha documentato sui social, si trovava in attesa del volo con la figlia Luna Marì. Ad un certo punto, ha notato che i paparazzi la stavano fotografando e ha perso la pazienza. Avrebbe addiritttura “scatenato il panico“, attirando su di sé gli sguardi dei presenti.

“Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”, avrebbe tuonato la bella Belen.

La polizia si schiera con i paparazzi

Visto che i paparazzi non smettevano di immortalarla, sottolineando di essere in un luogo dove le fotografie ai personaggi pubblici sono consentite, la Rodriguez ha chiesto aiuto alla polizia. “È vero che non si possono fare le foto in aeroporto?“, avrebbe chiesto Belen alle forze dell’ordine.

Quest’ultime avrebbero dato ragione ai paparazzi, consentendo loro di continuare a lavorare e scatenando l’ira della showgirl argentina.

Belen infuriata in aeroporto ma serena sui social

Davanti al mancato aiuto della polizia, Belen sarebbe andata via infuriata. Al momento, la moglie di Stefano De Martino non ha commentato l’accaduto, ma è curioso notare l’atteggiamento serafico che mostra sui social. Si infuria per i paparazzi che la immortalano, ma nello stesso momento si scatta selfie felice in aeroporto: com’è possibile? Ai posteri l’ardua sentenza.