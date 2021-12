Belen e Antonino: i motivi dell’addio

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno smesso ormai da mesi di mostrarsi insieme e in queste ore sono emerse in rete nuove indiscrezioni riguardanti il loro presunto addio.

Belen Rodriguez e Antonino: i motivi della crisi

Da mesi ormai le voci di una crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventate sempre più insistenti e, secondo indiscrezioni, i due avrebbero iniziato a vivere come qualsiasi altra coppia separata.

L’hair stylist sarebbe stato avvistato ad esempio mentre portava la piccola Luna Marì a passeggio in un parco di Milano insieme a un amico, ma della showgirl argentina non vi sarebbe stata neache l’ombra. Antonino sarebbe stato poi visto portare la bambina nel palazzo dove Belen abita, che poi avrebbe lasciato poco dopo (giusto il tempo di lasciare la piccola Luna in casa con la mamma e i nonni).

Belen Rodriguez e Antonino: la rottura

Per il momento Belen Rodriguez e Antonino non hanno confermato le voci in merito al loro presunto addio ma, secondo i rumor in circolazione, i due avrebbero deciso di separarsi per divergenze caratteriali e, inoltre, finita la “luna di miele” che ha preceduto l’arrivo della piccola Luna, avrebbero avuto difficoltà nel gestire i loro reciproci impegni quotidiani. Per questo motivo la coppia si sarebbe allontanata e, almeno per il momento, i due non sembrano intenzionati a un ripensamento.

Belen Rodriguez: l’amore

La showgirl argentina si era legata a Antonino Spinalbese nel 2020, all’indomani della sua rottura da Stefano De Martino (padre del suo primo figlio, Santiago). Dopo appena cinque mesi d’amore Belen e Antonino avevano annunciato pubblicamente di essere in attesa del loro primo figlio, e il 12 luglio scorso i due hanno avuto la piccola Luna Marì. Non è chiaro perché la coppia abbia deciso di allontanarsi e, al momento, sulla vicenda i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo.