Beatrice Borromeo si potrebbe definire in tanti modi: giornalista, scrittrice, ex modella, ma anche moglie, madre, conduttrice televisiva, nonché membro di una delle famiglie più illustri del nostro paese. A soli 36 anni ha già all’attivo una lunghissima carriera, pregna di esperienze anche differenti.

Beatrice Borromeo: biografia e carriera

Nata il 18 agosto 1985 sotto il segno del Leone a San Candido. In riferimento alle sue illustri origini, chiariamo l’affermazione: suo padre è Carlo Ferdinando Borromeo (e uno dei suoi antenati è il cardinale Carlo Borromeo, poi proclamato santo!) mentre sua madre è Paola Marzotto (figlia di Umberto Marzotto, industriale e conte!). Tuttavia, i genitori di Beatrice non si sono mai sposati, non ufficializzando – per così dire – i suoi titoli nobiliari.

Il nome completo della giornalista è Beatrice Borromeo Arese Taverna.

Il suo esordio “sotto i riflettori” avviene nel 2000, quando avvia la sua carriera da modella sfilando per Chanel, poi per Valentino, Trussardi, Alberta Ferretti e Ermanno Scervino. Tutti nomi, dunque, di un certo calibro. Diventa poi testimonial per Blumarine per un lungo periodo.

Sul piccolo schermo arriva invece con il programma Annozero, nel quale conduce la rubrica Generazione Zero (2006-2008).

Comincia anche a collaborare con alcuni settimanali come Newsweek, Daily Beast e il Fatto Quotidiano. Lavora anche con Radio 105 e scrive documentari di carattere impegnato e sociale come Mamma Mafia e Lady ‘Ndrangheta, arrivando persino ad aprire la casa di produzione Astrea. Mani in pasta ovunque, dunque, a livello creativo e una costante voglia di fare e mettersi alla prova.

Ha scritto anche un libro per bambini dal titolo Capitan Papaia e Greta. La piccola guerriera che voleva attraversare l’oceano.

Beatrice Borromeo: chi è suo marito?

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Beatrice Borromeo sappiamo che ha avuto una storia con l’imprenditore Tommaso Buti, di svariati anni più grande di lei e che la cosa sia stata osteggiata dai genitori, che non vedevano positivamente l’uomo.

La storia però è ormai morta e sepolta da tempo e attualmente Beatrice è sposata con Pierre Casiraghi, il terzo figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, dunque fratello di Andrea e Charlotte.

Il primo incontro tra i due è datato 2008, quando pare che si siano incontrati al Festival di Cannes. Sembra che per Pierre sia stata una sorta di colpo di fulmine. I due sono convoltati a nozze dopo otto anni, nel 2015, con un matrimonio in quel di Monaco dove Beatrice Borromeo ha sfoggiato un abito bianco raffinato ed elegante. D’altra parte, i suoi look sofisticati sono un elemento che la contraddistingue da sempre e che le è valso la nomina di Lady più elegante alla Festa nazionale di Monaco del 2022, il che non stupisce affatto i suoi fan.

Lei e Pierre Casiraghi hanno due figli: il primogenito è Stefano Ercole Carlo Casiraghi, nato il 28 febbraio 2017 e con un nome che è un omaggio al padre di Pierre, e il secondogenito Francesco Carlo Albert Casiraghi, nato invece il 21 maggio 2018, dunque a poca distanza dal fratello maggiore.