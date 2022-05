Un taglio medio bello ed elegante è quello che supera tendenzialmente la lunghezza di un classico caschetto, andando anche oltre le spalle, ma non molto più giù; un vero e proprio trend per il 2022. Ce lo dimostra egregiamente Charlotte Casiraghi, la figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, affezionata a questo hairstyle ormai da diverso tempo.

Il taglio di Charlotte Casiraghi è un trend per il 2022

Si tratta di un taglio con un tocco aristocratico, minimalista e sobrio, che permette di provare diverse acconciature, come quella mostrata da Charlotte alla sfilata della collezione Chanel Cruise di Monaco, che prevedeva una riga laterale e morbide onde a scendere, una chioma lucente, tersa e disciplinata. La principessa è ormai da tempo uno dei volti glamour di Chanel, incarnando in maniera innata lo spirito della maison, leggermente snob ma naturale.

In occasione della sfilata, lo spostamento asimmetrico della riga è andato a esaltare il viso di Charlotte Casiraghi, donando altresì volume alle radici, mantenute in maniera naturale. L’eleganza è sicuramente anche il frutto dell’aspetto lucido e morbido delle onde. Si tratta insomma di un taglio raffinato, regale ma al contempo disadorno, che si adatta perfettamente al suo stile, misurato anche negli outfit, molto femminile e classico.

Charlotte Casiraghi nel corso dell’ultimo anno ha sperimentato con la lunghezza, passando da un caschetto – il quale ha decisamente dominato la moda degli ultimi anni – a questo taglio medio pari in maniera fluida, senza repentini stravolgimenti o cambiamenti drastici.

Il taglio “one lenght”, come quello della principessa, è una delle forme i parrucchieri apprendono a realizzare per prime, trattandosi di uno dei capisaldi degli hairstyle. Ciò non significa affato che non abbia bisogno di una grandissima cura per poter essere eseguito nella maniera migliore. Essendo un taglio geometrico, infatti, non lascia grande margine a movimenti o a volumi in generale.

A chi starebbe bene il taglio di Charlotte Casiraghi?

Può darsi che il vostro styling vi sia venuto a noia, e ciò potrebbe essere determinato dal fatto che non è in linea con le vostre caratteristiche somatiche e con la conformazione del vostro viso. In questo caso, per arrivare a capire se il taglio di Charlotte Casiraghi farebbe al caso vostro, bisogna provare a intrepretare la base: Charlotte ha senz’altro bisogno di alzare le radici, cosa attuabile con un taglio corto o tutt’al più medio. Va preso altresì in considerazione il fatto che la riga nel centro e il castano scuro, generalmente, rendono l’immagine ancora più statica di quanto già non faccia il taglio di per sé, e stanno bene su di un viso dai lineamenti regolari come quelli di Charlotte. In aggiunta, si tratta di un hairstyle che consente di valorizzare il mosso naturale. Se avete anche voi questi tratti, può darsi il suo taglio vi stia bene. Invece, bisogna tenere a mente che un capello liscio, per risultare più esuberante e dinamico, avrà bisogno di una scalatura pensata all’uopo, mentre un riccio necessiterà di una forma molto arrotondata per apparire ben definito.