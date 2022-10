Maria Francisco Perelló è la moglie di Rafael Nadal. Presto i due diventeranno genitori. Ma chi è lei?

Maria Francisca Perelló: chi è la moglie di Rafael Nadal?

Maria Francisca Perelló è nata a Manacor, a Maiorca il 7 luglio 1988. Suo padre è un costruttore edile mentre la madre è una dipendente comunale.

La ragazza è figlia unica e si è laureata in economia aziendale. Lavora come assicuratrice per la compagnia Mapfree. Dopo avere iniziato la relazione col il campione di tennis Rafael Nadal, si occupa insieme alla suocera della Rafel Nadal Foundation cioè un ente benefico a favore dei giovani disabili a livello intellettuale. La trentaquattrenne è molto riservata. Non possiede nessun profilo social e spesso non è presente nei box durante le partite del marito.

Maria Francisca Perelló e Rafael Nadal: come si sono conosciuti?

I due si sono conosciuti diciassette anni fa grazie alla sorella di lui, Isabel. Stanno insieme da quando sono ragazzi. Lui la chiama Mary tranne quando litigano ma questo accade raramente perché lei è una persona molto tranquilla e pacata. Nel 2018 Rafael si è inginocchiato durante gli Internazionali di tennis che ha vinto per la nona volta. Nel 2019 finalmente arriva il vero e proprio matrimonio che è avvenuto a Maiorca, il paese natale del campione mentre i festeggiamenti si sono svolti nella villa La Forteza.

La cerimonia molto riservata è stata celebrata davanti al re Juan Carlos e la moglie Sofia di Grecia. I due non sono partiti per la luna di miele: lui è tornato ad allenarsi mentre lei ad occuparsi dell’ente benefico. La coppia è molto riservata e non parlano mai della loro relazione o dei loro piani per il futuro.

Maria Francisca Perelló e Rafael Nadal diventeranno genitori

La rivista spagnola Hola¡ ha annunciato la gravidanza di Maria Francisca Perelló, moglie di Rafael Nadal. Loro accoglieranno presto in famiglia un figlio maschio. La notizia è stata lanciata subito dalla rivista e solo successivamente confermata dal campione durante una conferenza stampa dicendo: ‘ Se tutto dovesse andare bene sarò padre. Non sono solito a parlare della mia vita privata. Viviamo pacificamente con un profilo basso. Non credo che la mia vita cambierà più di tanto con questo’.