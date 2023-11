Beatrice Borromeo ha conquistato tutti con l’abito in velluto durante la Festa Nazionale a Monaco. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Beatrice Borromeo, il completo in velluto rosso indossato alla Festa Nazionale di Monaco è cool

In occasione della Festa Nazionale nel Principato di Monaco, a catturare l’attenzione di tutti è stata Beatrice Borromeo, che ha sfoggiato un outfit super elegante da copiare subito. Del resto, in fatto di stile, la moglie di Pierre Casiraghi non sbaglia un colpo, i suoi outfit sono infatti sempre impeccabili. La rivista britannica Tatler, aveva conferito a Beatrice Borromeo il titolo di royal più elegante e raffinata superando addirittura Kate Middleton e Letizia Ortiz. Ieri, 19 novembre 2023, l’outfit scelto da Beatrice in occasione della Festa Nazionale di Monaco ha in effetti conquistato l’attenzione di tutti. Ma, di che completo si tratta? Beatrice Borromeo ha indossato un completo in velluto di colore bordeaux firmato Dior, composto da una giacca con collo mandarin dal taglio sciancrato e le maniche lunghe e da una gonna dritta. A completare il look un pillbox hat dello stesso colore, ispirato di Halston per Jackie Kennedy, quando era first lady e una gonna di colore nero anch’essa firmata Dior. Il colore scelto da Beatrice Borromeo è il colore perfetto per le feste natalizie che stanno per arrivare. Il look classy di Beatrice è quindi assolutamente da copiare.

Beatrice Borromeo, il look scelto per la Festa Nazionale di Monaco del 2022

Come abbiamo appena visto, in occasione della Festa Nazionale di Monaco di questo 2023, Beatrice Borromeo ha scelto di vestirsi con un completo di velluto di colore bordeaux. La moglie di Pierre Casiraghi lo scorso anno aveva indossato un altra tonalità sempre del colore rosso. Il rosso, tra l’altro, è il colore perfetto per Beatrice Borromeo, colore in grado di risaltare appieno il suo incarnato chiaro, oltre a essere uno dei due colori della bandiera del Principato di Monaco, quindi perfetto da indossare durante la Festa Nazionale. Lo scorso anno, quindi, Beatrice Borromeo ha indossato un completo di colore rosso, firmato sempre Dior. Per l’esattezza si è trattato dell’iconica Bar Jacket e di una gonna longuette., il tutto abbinato a un cappello di colore bordeaux che nascondeva una parte del viso. A dare luminosità al look ci hanno pensato i gioielli firmati Buccellati, di cui tra l’altro Beatrice Borromeo è testimonial. Anche il marito Pierre Casiraghi e i due figli hanno sfoggiato look impeccabili. Francesco Carlo Albert e Stefano Ercole Carlo hanno infatti indossato un cappotto di colore grigio come quello del padre, e un paio di pantaloni di colore rosso come il completo della mamma. In poche parole sia quest’anno, sia lo scorso anno, Beatrice Borromeo ha davvero catturato l’attenzione di tutti per la sua eleganza, ricordando a tutti l’indimenticabile Grace Kelly.

