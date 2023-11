Tra le tendenze dell’Inverno 2023 troviamo i collant azzurri. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

I collant azzurri si confermano la tendenza più giocosa dell’Inverno 2023

L’azzurro è tra i colori più amati da noi donne, anche per questo motivo i collant azzurri si confermano essere la tendenza più giocosa di questo inverno 2023 2024. Tornando indietro nel tempo, ovvero nel ‘700, indossare un paio di collant azzurri significava essere una donna intellettuale e colta. Per quale motivo? L’idea arriva dalla Blue Stockings Society, che era un circolo letterario inglese dove le ragazze si riunivano per discutere di libri e attualità. Un giorno, uno scrittore squattrinato chiese di partecipare a un evento ma disse che aveva solo abiti trasandati, così gli venne detto che poteva vestirsi come voleva, anche con le calze blu. L’idea di indossare le calze blu divenne il simbolo di non focalizzarsi sullo stille alla moda o meno dei partecipanti ma sulla conversazione. Oggi i collant azzurri sono davvero molto amati, anche dalle celebrities, Dua Lipa ad esempio gli ha indossati sulla copertina del suo nuovo singolo “Houdini”, ma li abbiamo visti anche sulle gambe di Kyle Jenner, per il primo lancio del suo brand Khy. I collant azzurri si apprestano quindi ha essere i più desiderati per queste stagioni fredde, perfetti da indossare anche durante le feste natalizie, per dare quel tocco di originalità in più, insomma, non siete stufe di indossare sempre il rosso sotto Natale? Vediamo comunque adesso insieme come abbinare al meglio i collant azzurri.

Moda Inverno 2023 2024: come abbinare i collant azzurri

Come abbiamo appena visto, i collant azzurri sono la tendenza dell’inverno 2023 2024, perfetti da indossare anche durante tutto il periodo natalizio. Oltre a Dua Lipa e Kyle Jenner, altre star sono state viste con indosso un paio di collant di colore azzurro. Tornando indietro nel tempo, basta pensare al film del 1998, “Buffalo 66” dove Christina Ricci indossa un paio di collant azzurri quando si fa portare in giro dal protagonista a borda della sua Corvette. Christina nel film ha abbinato i collant azzurri a un vestito dello stesso colore mentre ai piedi ha optato per un paio di Mary Jane. L’attrice Zendaya è stata fotografata per Vogue Australia nel 2000 con indosso un paio di collant azzurri, abbinati a una maglia a maniche lunghe grigia e a una gonna corta di colore bianco. In breve possiamo dire che per un outfit super raffinato la scelta del look monocolore è sicuramente quella giusta, compresi gli accessori. I collant azzurri altrimenti stanno benissimo anche abbinati a qualcosa di colore bianco. Per acquistare i collant azzurri basta fare un giro sul web per trovarli, brand come H&M, Mango, Miu Miu ad esempio li vendono.

Siete pronte a osare per questo inverno 2023 2024?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come indossare le calze con stile? Ce lo insegna Charlotte Gainsbourg

10 guanti tendenza moda Inverno 2023/24 da comprare a meno di 200 euro