Mercoledì 27 gennaio 2021, è andata in onda su Rai2 la prima puntata del docu-reality “La Caserma”. Il nuovo programma Rai, caratterizzato da logiche analoghe a quelle mostrate ne ‘Il Collegio’, segue le vicende di 21 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 23 anni.

I giovani si accingono a vivere un’avventura che si svilupperà all’insegna dell’unione del gruppo e del coraggio. Per sei puntate, i partecipanti al reality verranno confinati in una caserma in montagna, situata a Levico, in provincia di Trento. In questo contesto, non avranno alcun accesso a internet, ai dispositivi elettronici o alle comodità quotidiane ma si cimenteranno con un serrato percorso di addestramento militare. Tra i vari concorrenti della seconda puntata, prevista per il 3 febbraio, ci sarà Andrea Giovanni Fratino, chi è il ragazzo?

LEGGI ANCHE: Chi è Elia Giorgio Cassardo: tutto sul concorrente de “La Caserma”

Andrea Giovanni Fratino, chi è il nuovo concorrente

Andrea Giovanni Fratino è uno studente di 19 anni, originario di Ossona, in provincia di Milano, che frequenta un istituto universitario privato sito nel capoluogo lombardo. Il ragazzo si è definito come una persona narcisista, indisciplinata e poco – o per nulla – incline a seguire le regole nonché un accanito appassionato di basket.

Nel video di presentazione rilasciato per il docu-reality targato Rai, ha raccontato di aver preso il padre dopo soli nove mesi di vita.

Il 19enne ha poi tentato di individuare una figura paterna di riferimento nel compagno della madre.

Andrea Giovanni Fratino ha deciso di prendere parte a “La Caserma” per tentare di correggere la sua naturale propensione verso la trasgressione di ogni forma di regola imposta e mettersi alla prova.

Il giovane ha un account Instagram seguito oltre 4.000 followers: un numero destinato certamente a crescere con la sua partecipazione al programma Rai. La pagina social è piena di foto particolarmente fashion, nei quali Andrea Giovanni Fratino mostra una spiccata sensibilità e attenzione per il mondo della moda e la combinazione di look di tendenza.

LEGGI ANCHE: Chi è Andrea Antonio Rosa: tutto sul nuovo concorrente de “La Caserma”