Chi è Andrea Antonio Rosa

18 anni, e originario di Settimo Milanese (MI), Andrea è uno studente. La sua scheda ufficiale lo descrive come un ragazzo che vive in simbiosi con la mamma, che esercita un importante potere decisionale sulle sue relazioni e scelte di vita.

La perdita del padre all’età di cinque anni lo ha comprensibilmente segnato, spronandolo nel tentativo di assomigliargli il più possibile. Andrea sogna di diventare un imprenditore di successo e partecipa al programma La Caserma per rendere fieri i suoi genitori. Non teme infatti la vita militare e si dice pronto a rispettare le regole e gli ordini dei superiori, anche se non si tira indietro quando c’è da discutere e far sentire la sua voce.

Curiosità

Sui social, e in particolare dal suo account Instagram, non arrivano maggiori informazioni. Ha infatti pochi follower e ha caricato pochissime foto. Non si sa dunque nulla riguardo alle sue passioni e ai suoi passatempi.

Scopriremo sicuramente qualcosa in più nelle prossime puntate del nuovo interessante docu-reality di casa Rai, che punta a sensibilizzare i ragazzi all’educazione e alla disciplina mediante ordini da eseguire, addestramenti, dure esercitazioni e quando necessarie, punizioni.

