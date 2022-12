La poliedrica e talentuosa Lorella Cuccarini potrebbe presto abbandonare il suo posto da professoressa ad Amici, è quanto emerge da un’indiscrezione lanciata dal settimanale “Oggi”.

Amici, Lorella Cuccarini pronta a lasciare il programma?

L’edizione 2022 di Amici potrebbe essere l’ultima a cui partecipa Lorella Cuccarini in qualità di professoressa di canto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, pare che i vertici della Rai stiano cercando di riportare la Cuccarini a casa, probabilmente per affidarle la conduzione di un programma.

Lorella Cuccarini lascia Amici per tornare in Rai? L’indiscrezione

Non è ancora giunta alcuna conferma da parte di Lorella Cuccarini riguardo ad un possibile addio ad Amici per la prossima edizione.

Il giornalista Alberto Dandolo, che ha lanciato sul settimanale “Oggi” l’indiscrezione riguardante il futuro della Cuccarini in tv, ha rivelato che la Rai sta pensando di affidare alla showgirl la conduzione di un programma che andrebbe in onda tutti i giorni o in alternativa di uno che andrebbe in onda in prima serata.

Il passato di Lorella Cuccarini in Rai e il presente in Mediaset: quale strada prenderà per il futuro?

Prima di approdare ad Amici, Lorella Cuccarini ha lavorato in Rai con Alberto Matano a “La Vita in Diretta”, un’esperienza che non si è conclusa nel migliore dei modi.

Dopo quest’esperienza, Lorella Cuccarini si è trasferita a Mediaset ed è stata accolta da Maria De Filippi ad “Amici”, ancora oggi fa parte di questa grande famiglia.

Le proposte della Rai riusciranno a far cambiare rotta alla Cuccarini? Per scoprirlo non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte della showgirl.