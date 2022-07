Lorella Cuccarini, riconfermata come professoressa di canto di Amici, ha parlato della lite con una collega. Quest’ultima l’ha bloccata ovunque e lei non ha più avuto modo di parlare con lei.

Da sempre molto apprezzata dai fan, Lorella Cuccarini ha una collega con la quale non va per niente d’accordo. Stiamo parlando di Heather Parisi che, stando alle dichiarazioni della prof di canto di Amici, l’ha bloccata su tutti i social. Intervistata da La Nuova Sardegna, ha ammesso che, durante NemicaAmatissima, hanno avuto una piccola discussione. Qualche contrasto c’era già stato prima del programma, ma durante le registrazioni tutto sembrava risolto.

Poi, dopo la messa in onda la Parisi ha avuto un atteggiamento che ha lasciato tutti senza parole.

“Oddio ma perché dobbiamo parlare di ‘santa subito‘? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma NemicaAmatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita. Quindi possiamo anche andare avanti”.