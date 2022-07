La dieta di Lorella Cuccarini ed i suoi segreti fra cibo e sport sono in realtà tutti elementi di una scelta di vita che “la più amata dagli italiani” e“prof” di Amici ha messo in agenda da sempre. In un’intervista concessa al magazine Starbene la Cuccarini, di certo una delle showgirl più affascinanti del paese, aveva già dato indicazioni sulla sua alimentazione ed attività fisica.

Lorella segue delle regole salutari e molto basiche che però, a volerle applicare, fanno davvero la differenza.

La dieta di Lorella Cuccarini e lo sport

Innanzitutto l’attività fisica, con Lorella che qualche volta pratica il pilates e che da sempre pratica la danza a livelli eccelsi. E a tavola? Lì a “comandare è la dieta mediterranea” con Lorella che “mangia di tutto ma beve poco. Mai superalcolici, solo un po’ di vino con gli amici”.

E qual è l’alimento cardine della dieta di Lorella? Il riso. Come primo Lorella lo predilige e preferisce alla pasta perché è più digeribile e sazia molto.

Il cardine della sua alimentazione: il riso

I media che si sono occupati delle abitudini alimentari di Lorella spiegano che “soprattutto quando è in tournée non manca mai un piatto di basmati con un goccio d’olio, che la danzatrice consuma due ore prima di entrare in scena”.

Ci sono quindi due step ed una sorta di “copione fisso”, con la Cuccarini che opta per i carboidrati a pranzo e le proteine alla sera e che si concede il peccato di gola dei dolci sono a sprazzi.