In una recente intervista rilasciata a "Tv Sorrisi e Canzoni", Lorella Cuccarini ha rivelato alcuni dettagli inediti sul suo rapporto con Arisa e Zerbi.

La poliedrica Lorella Cuccarini, che nell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, è stata scelta come professoressa di canto, in una recente intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo rapporto con i colleghi Zerbi e Arisa.

Amici 22, Lorella Cuccarini parla del rapporto che ha con i colleghi Zerbi e Arisa

Lorella Cuccarini è certamente una delle professoresse più amate di Amici 22, ma non è di certo l’unica, accanto a lei siedono infatti sul banco dei prof di canto del talent, la cantante Arisa e Rudy Zerbi.

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Cuccarini ha rivelato alcuni dettagli inediti sul suo rapporto con i colleghi, ecco cosa ha dichiarato:

“Abbiamo un ottimo rapporto. Ci sono discussioni e un confronto aperto, come è giusto, ma rimaniamo nell’ambito professionale. Non siamo ancora nel momento caldo del programma, le discussioni cominceranno con il serale e i guanti di sfida”.

E a queste parole ha aggiunto le seguenti:

“Dentro il programma c’è un po’ di pepe, ma fuori siamo tre persone che stanno bene insieme e anche se riusciamo a vederci soltanto ogni tanto per un caffè dietro le quinte, mi piacerebbe molto frequentarli di più”.

Lorella Cuccarini su Arisa: “Purtroppo non potremo più essere nella stessa squadra”

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini ha parlato soprattutto di Arisa e della coppia che formava in passato con la cantante, ossia quella delle “CuccArisa”, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Le CuccArisa del primo anno mi piacevano molto, ma purtroppo non potremo più essere nella stessa squadra al serale”.

E su Arisa, ecco cosa ha aggiunto la Cuccarini:

“È una persona molto dolce, a volte è difficile dirle che non sei d’accordo con lei perché ci rimane male. Ci vuole tatto quando le parli”.

Lorella Cuccarini rivela cosa ama di più dei suoi allievi

Quest’anno Lorella Cuccarini ha scelto di avere nel suo team tre giovani cantanti: NDG, Cricca e Niveo.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Cuccarini ha rivelato quali sono le qualità che apprezza maggiormente in ciascuno dei tre: la vocalità di Cricca, lo stile e la grinta sul palco di NDG ed infine la particolare vocalità di Niveo.

La professoressa di canto è dunque pronta a lavorare sodo con i suoi ragazzi, per cercare di portarli tutti quanti all’ambitissimo serale, per scoprire se riuscirà nel suo intento, non ci resta che continuare a seguire il percorso dei ragazzi all’interno del talent.