Ecco alcune anticipazioni della puntata di Amici, che andrà in onda nella giornata di domenica 11 dicembre 2022: ospiti, gare ed eliminazioni.

Nel primo pomeriggio di domenica 11 dicembre 2022, più precisamente a partire dalle ore 14.00, andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, ecco alcune anticipazioni in merito agli ospiti, alle gare e soprattutto in merito ai concorrenti eliminati.

Amici, le anticipazioni dell’11 dicembre 2022: chi saranno gli ospiti?

Sono molti gli ospiti che prenderanno parte alla puntata di Amici, che andrà in onda domenica 11 dicembre 2022.

Torna sul palco del noto talent show la cantante Emma, che sarà chiamata a giudicare la gara di canto. A giudicare la gara di ballo saranno invece Garrison Rochelle, Kledi Kadiu e l’ex professoressa Veronica Peparini.

Infine, super ospite della puntata sarà Achille Lauro, che porterà sul palco il suo nuovo singolo dal titolo “Che Sarà”.

Amici, puntata di domenica 11 dicembre: le anticipazioni sulla gara di canto

La classica gara di canto settimanale, nella puntata dell’11 dicembre 2022, sarà giudicata dall’amatissima Emma, in quest’occasione i concorrenti si sfideranno per conquistare un importantissimo premio.

In particolare, i concorrenti che si aggiudicheranno le prime tre posizioni nella classifica stilata da Emma, avranno la possibilità di ottenere la produzione dei loro inediti da parte di artisti come Zef, Boombdabash e Michelangelo e molti altri.

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni, Emma ha posizionato sul podio della classifica: Piccolo G, Cricca e Angelina.

Amici, puntata di domenica 11 dicembre: le anticipazioni sulla categoria ballo

I ballerini di Amici nella puntata di domenica 11 dicembre 2022 si sfideranno per conquistare un premio molto importante, che consiste nella possibilità di partecipare ad un’audizione per un videoclip di livello internazionale, l’occasione sarà riservata esclusivamente ai primi tre della classifica stilata da Garrison, Kledi e Veronica Peparini.

Novità importanti riguardano la categoria danza, secondo le anticipazioni, è stato ufficialmente eliminato il “Banco del Pubblico” e inoltre pare che per volere di Emanuel Lo sia stata eliminata la ballerina Ludovica.