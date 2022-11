Amici, Ramon Agnelli è omosessuale: il coming out è arrivato prima del debutto in tv.

Ramon Agnelli, allievo di Amici di Maria De Filippi, è omosessuale. Il coming out, però, è arrivato anni fa, quando ancora il talent di Canale 5 non era nei suoi piani.

Amici, Ramon Agnelli: il coming out

Qualche anno fa, tramite il suo profilo Instagram, Ramon Agnelli ha fatto coming out.

Il ballerino di danza classica di Amici, allievo della temibile prof Alessandra Celentano, ha parlato del suo orientamento sessuale nel 2016. Nello stesso anno, tra l’altro, ha abbandonato i social. Nella sua bio IG, si legge: “italian boy”, “cool”, “gay” e “accademia Ucraina di balletto”. Nel feed ha anche caricato una foto di un braccialetto arcobaleno con scritto “#Gay” e “#GayBoy”.

Ramon: le accuse di Alessandra Celentano

La Celentano, anche se l’ha scelto per fare parte di Amici 2022, si è scagliata più volte contro Ramon.

Non è la tecnica a non andarle bene, ma il suo atteggiamento. In uno dei suoi ultimi sfoghi, Alessandra ha tuonato:

“Mi hai chiesto se sono arrabbiata con te e no, non sono arrabbiata con te. Io però penso che non c’era nessun bisogno di fare questa richiesta perché è la tua ennesima richiesta di attenzione e tu non ne hai bisogno. Questa è una delle sue tante richieste di attenzione, io è tanto tempo che me lo sto curando sotto questo punto di vista. Tu sei qui per ballare, non sei al Grande Fratello. Tu sei un bravissimo ballerino, sei simpatico, ironico, buono e generoso. Non hai bisogno di escamotage per fare la trasmissione, farti vedere e stare in evidenza. Queste sono mie sensazioni che ho da molto tempo”.

Alessandra Celentano non molla Ramon

Per Alessandra Celentano, Ramon è alla continua ricerca delle telecamere.

La prof di ballo di Amici ha dichiarato: