Lunghi capelli biondi e occhi azzurri: Isobel Kinnear, 19 anni, è entrata ufficialmente a fare parte della Scuola di Amici di Maria de Filippi.

Già immersa nel mondo della danza, Kinnear è riuscita a conquistarsi un posto nel talent più famoso d’Italia: scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Isobel Kinnear: tutto sulla ballerina di Amici

Isobel Kinnear (nome completo Isobel Fetiye Kinnear) nasce nel maggio del 2003 in Australia e attualmente ha 19 anni. Non si hanno informazioni specifiche nè sul luogo di nascita, nè sulla data.

La sua passione per la danza si sviluppa in tenera età e continua a crescere negli anni, tanto da farla iscrivere alla Dream Dance Company.

Proprio grazie a tale compagnia Kinnear comincia a viaggiare in lungo e in largo per il mondo, esibendosi e lavorando dunque alla realizzazione del suo sogno più grande: ballare per la vita.

Reduce da uno stage con Christian Stefanelli (ex allievo di Amici), Isobel Kinnear entra ufficialmente nella Scuola di Amici domenica 20 novembre 2022.

L’occasione arriva quando è chiamata a partecipare a una sfida di danza contro una delle ballerine della scuola, Claudia Bentrovato. La sfida, giudicata dall’esperta di danza Francesca Bernardini, si conclude con un chiaro verdetto: Isobel Kinnear vince e Claudia è costretta a lasciare la Scuola.

New entry del noto talent show, Isobel Kinnear si trova ora contesa tra due team; quello capitanato da Emanuel Lo e quello capitanato da Alessandra Celentano e sarà proprio lei a dovere scegliere con chi lavorare.

Sulla vita privata di Isobel Kinnear non si hanno particolari informazioni. La giovane ballerina, infatti, sembra essere particolarmente concentrata sulla sua carriera professionale. Il suo profilo Instagram, infatti, è seguitissimo e conta quasi 27 mila follower (26.3 mila follower, per la precisione) per un totale di 531 post pubblicati. I contenuti di Kinnear riguardano soprattutto la danza: scatti che la ritraggono in posa, reels in cui danza sola o in compagnia di colleghi e colleghe e piccoli frame di vita quotidiana in giro per il mondo. Ama molto viaggiare ed è anche una grande appassionata di moda, come dimostrano i numerosi post dedicati a shooting fashion.

Giovane, di talento e con una grinta da fare invidia, Isobel Kinnear è riuscita a realizzare il sogno di tutta una vita: conquistare il banco di danza della Scuola più ambita di tutta l’Italia. Le aspettative su di lei sono molto alte e non ci sono dubbi sul suo talento, tanto che tutti i professori si sono mostrati d’accordo nel giudicarla positivamente.

Per lei comincia una nuova avventura all’interno di Amici 2022.

La classe di danza di Amici 2022

Isobel Kinnear entra nella Scuola di Amici come ballerina: ma chi sono gli altri alunni e alunne facenti parte di tale categoria?

La classe di danza è composta da: Mattia Zenzola (team Todaro), Rita (team Celentano), Asia Bigolin (team Todaro), Maddalena Svevi (team Todaro), Gianmarco Petrelli (tam Celentano), Samuel Antinelli (team Emanuel Lo), Ramon Agnelli (team Celentano), Ludovica Grimaldi (team Emanuel Lo), Megan Ria (team Todaro) e, naturalmente, a partire dal 20 novembre 2022 anche Isobel Kinnear.