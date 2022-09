Attraverso i social Andreas Muller ha condiviso un lungo post dedicato alla sua compagna, Veronica Peparini, e al suo amore per la danza. Nel messaggio il ballerino ha anche voluto prendere le difese della coreografa.

Andreas Muller difende Veronica Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno deciso entrambi di dire addio ad Amici e il ballerino in queste ore ha scritto un lungo messaggio dedicato alla sua compagna dove ha parlato anche di “pugnalate alle spalle” che lei avrebbe ricevuto. Non è chiaro se nel suo messaggio il ballerino si stesse riferendo all’esperienza da lei fatta ad Amici, di cui per anni è stata uno dei volti fissi.

“Credo che in questi anni, ballerini , coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione.

Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccac**o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare)”, ha scritto Muller nel suo messaggio.

Nel post il ballerino ha anche sottolineato che starà accanto alla sua compagna in questa fase di cambiamento e ha aggiunto: “Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nella quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere.”