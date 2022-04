Nella puntata serale di Amici andata in onda sabato 23 aprile c’è stato un colpo di scena. LDA che era andato al ballottaggio finale con il ballerino Nunzio è stato eliminato. Come in molti sanno il giovane cantante è stato fin da subito accompagnato dalla pesante eredità del padre Gigi D’Alessio eppure Maria De Filippi nel consueto verdetto nella casetta ha spiegato che il figlio del cantante non è mai stato favorito: “Non mi ha nemmeno fatto gli auguri”, sono state le parole della conduttrice.

Amici, LDA eliminato nella sesta puntata: “Non c’ero più con la testa”

Il momento dell’eliminazione è stato particolarmente doloroso soprattutto perché Nunzio e LDA avevano dimostrato di essere riusciti a legare molto. Proprio il giovane ballerino siciliano ha spiegato che uscire con il cantante non sarebbe stato per lui una sconfitta: “non c’era un’altra persona che poteva cacciarmi. Io devo uscire sono arrivato, ormai, sono arrivato troppo tardi, non potevo chiedere di più. Per me è un onore uscire contro di te, perché io ti voglio bene, esco da vincitore perché esco contro di te”.

Nel momento dell’annuncio, LDA ha risposto osservando che era giusto così: “Io non c’ero più con la testa, è palese a tutti che non ero più quello del pomeridiano”. Si è poi rivolto a ciascuno dei suoi compagni d’avventura, un momento molto sentito che è stato seguito dalla commozione generale.

Maria De Filippi: “Tuo papà non mi ha nemmeno chiamata per farmi gli auguri”

Altrettanto sentito è stato il ringraziamento che LDA ha fatto a Maria De Filippi: “Grazie, perché mi hai fatto diventare un po’ più Luca”, ha dichiarato il cantante.

La conduttrice ha risposto: “Non mi hai mai chiamato né mi ha fatto gli auguri di Natale nonostante abbiamo il numero di cellulare l’uno dell’altro”.