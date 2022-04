Gli ascolti tv della prima serata di sabato 16 aprile hanno visto ancora una volta la vittoria del serale di Amici. Maria De Filippi si conferma ancora una volta regina assoluta del sabato sera televisivo.

Ascolti tv sabato 16 aprile: vince il serale di Amici

Anche questa settimana gli ascolti tv della prima serata del sabato confermano la vittoria del serale di Amici. Maria De Filippi, con il suo show pieno di talento e di momenti di divertimento, si conferma ancora una volta la regina del sabato sera televisivo. Grazie al talento dei ragazzi della scuola, agli ospiti e alla presenza di giudici e professori, la conduttrice riesce sempre a conquistare il pubblico. Il serale di Amici, andato in onda su Canale 5, ha conquistato 4.082.000 spettatori, per uno share del 26%.

Ascolti tv della prima serata di sabato 16 aprile

Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda su Rai1, ha conquistato 2.419.000 telespettatori, per uno share del 13.8%. Risorto, su Rai2, è stato seguito da 910.000 spettatori, per uno share del 4.6%. Freedom presenta: Misteri Insondabili 2, andato in onda su Italia1, ha intrattenuto 605.000 spettatori, per uno share del 3.3%. Che ci faccio qui – Nelle tue mani, su Rai3, ha raccolto 716.000 spettatori, per uno share del 3.7%.

Rete 4 ha mandato in onda Il Re dei Re, totalizzando 733.000 telespettatori, per uno share del 4.7%. Gandhi, su La7, è stato seguito da 369.000 spettatori, per uno share del 2.3%. Il Codice da Vinci, su Tv8, ha raccolto 303.000 spettatori, per uno share dell’1.8%. Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2, sul Nove, è stato visto da 320.000 spettatori, per uno share dell’1,7%.