Dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi, Aisha è tornata sui social e ha dedicato un lungo messaggio a se stessa.

Aisha dopo l’eliminazione

Aisha è stata eliminata da Amici nella stessa puntata di Crytical e, una volta rientrata a casa, ha scritto via social un lungo messaggio dedicato a sé stessa.

“Cara Aisha, vorrei averti trattata meglio. Troppe volte ti ho riempito la testa di cazzate, facendoti cadere ancor prima di riuscire a farti compiere i tuoi primi passi. Ne hai passate tante, te ne sei cercate troppe. Ma hai visto? Affidandoti al tempo tutto sembra andare meglio. Il tempo ti ha portato a vivere la tua vita attivamente, non più per inerzia. Il tempo ti ha portato a conoscere delle persone meravigliose che ti porterai dietro per tutta la vita.

Sai, da oggi in poi ho voglia di prendermi cura di te. Ho voglia di prendermi cura dei tuoi sogni, delle tue paure, dei mille pensieri che ti hanno perseguitato per un’intera esistenza. Hai fatto passi da gigante e voglio che tu ne sia pienamente consapevole. Ti festeggerò tutti i giorni come fosse l’ultimo. Te lo prometto”, ha scrittto, mentre in tanti tra i fan hanno lodato il suo percorso e hanno espresso la loro delusione per la sua sconfitta.

I concorrenti rimasti in gara

Con l’eliminazione di Aisha e Crytical dal programma tv, sono rimasti in gara LDA, Luigi, Carola e Michele per il team Rudy Zerbi-Alessandra Celentano; Albe e Dario per il team Anna Pettinelli-Veronica Peparini; Sissi, Alex, Serena e Nunzio per il team Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro.