Il botta e risposta tra Alessandra Celentano e il giovane ballerino Nunzio non si ferma nemmeno in questa nuova puntata del serale di Amici andata in onda sabato 16 aprile. Nunzio e Luigi si sono ritrovati l’uno contro l’altro in una sfida particolarmente intensa.

Al termine dell’esibizione di Nunzio, la coach non ha perso l’occasione per punzecchiare il giovane ballerino tanto da arrivare a paragonarlo ad un’insalata. “Ho capito perchè”, ha esclamato.

Amici, Celentano punzecchia Nunzio: “È come l’insalata”

Nel corso dello scontro Nunzio si è esibito in una energica samba (con un pizzico di paso doble) sulle note di “The Rhythm is magic”, storico brano di Marie Claire D’Ubaldo del 1994.

La professoressa nel spiegare come mai avesse pensato proprio ad un’insalata per Nunzio ha dichiarato: “Ho pensato che Nunzio è come l’insalata, è un contorno, ho capito perché: dietro ci sono tante cose dietro, belle donne, scenografie. Mi hai dato un’idea per l’insalata”.

La difesa di Todaro e De Martino

Ad ogni modo sia Raimondo Todaro che Stefano De Martino hanno spezzato una lancia a favore di Nunzio. “L’insalatina scondita è entrata tre settimane prima del serale e sta ancora qua”, ha dichiarato Todaro con tono “guerriero”.

Il giudice dal canto suo ha invece aggiunto: “Beh l’insalata è una costante, la trovi in tutti i menù e poi ci sono tanti tipi di insalata”.