Com’è già avvenuto lo scorso 19 marzo, anche nella seconda puntata del serale di Amici non è mancata la sfida tra i professori, un momento questo che è stato applauditissimo dal pubblico non solo per i brani scelti ispirati ai più famosi telefilm della storia della televisione, ma anche per le performance portate avanti sul palco che hanno permesso ai coach di andare oltre.

Non si è fatta attendere la reazione del giudice Stefano De Martino.

Amici serale, non si fermano le sfide tra i professori

La prima coppia ad esibirsi è stata quella formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno portato sul palco una frizzante perfomance sulle note delle amatissime Happy Days, Friends o ancora Love Boat. L’avversario composto dal duo Zerbi-Celentano si è rivelato essere particolarmente agguerrito: ha quindi sfoderato due capisaldi della televisione quali “La famiglia Addams” e soprattutto “Heidi” dove il nonno ha il volto di Alessandra Celentano, mentre Heidi è proprio Zerbi.

Il risultato è stato a dir poco esilarante.

Le reazioni

Nel frattempo non sono mancate le reazioni a cominciare da Stefano De Martino che ha affermato: “Di solito c’è l’imbarazzo della scelta, ma qui c’è solo imbarazzo”. Su Twitter si leggono infine commenti del tipo: “Ecco chi doveva castare Tim Burton” ; “Da Sister Act alla famiglia Addams. il passo è piccolo” e ancora: “Ma cosa stiamo vedendo”.