Le anticipazioni della puntata di Amici 22, che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 23 ottobre 2022, rivelano chi saranno gli ospiti e non solo.

Nel pomeriggio di domenica 23 ottobre 2022 andrà in onda una nuova attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi, scopriamo qualche anticipazione in merito a chi saranno gli ospiti presenti in studio e qualche curiosità sulle gare che saranno disputate tra i concorrenti della categoria del ballo e del canto.

Amici, anticipazioni del 23 ottobre 2022: chi saranno gli ospiti presenti in studio?

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni sulla puntata del 23 ottobre 2022 di Amici, gli ospiti presenti in studio saranno il cantante Nek, che giudicherà la gara delle cover e la ballerina Eleonora Abbagnato, che si occuperà invece di giudicare la gara di ballo.

Ma non solo, tra gli altri ospiti troveremo anche i Coma Cose, che presenteranno il nuovo singolo “Chiamami” e il cantante Alex, quest’ultimo canterà il suo nuovo singolo che si intitola “Mano Ferma”.

Amici, le anticipazioni sulle gare di canto: sfida cover e sfida inediti

I cantanti di Amici nella puntata di domenica 23 ottobre 2022 si esibiranno davanti a Nek, che è chiamato a giudicare gli allievi della scuola e a stilare la classifica della tradizionale gara cover. Stando a quanto emerge dalle anticipazioni, il primo posto di questa classifica se lo aggiudicherà Aaron.

Ma non solo gara cover, alcuni cantanti si esibiranno anche nella gara degli inediti, che sarà giudicata dal direttore artistico della Sony Music, Federico Sacchi, in questa sfida, secondo le anticipazioni a trionfare sarà il cantante Piccolo G.

Amici, le anticipazioni sulla gara di ballo e quella di improvvisazione

I ballerini di Amici nella puntata di domenica 23 ottobre saranno chiamati a sfidarsi in due differenti gare, la prima avrà come giurata d’eccezione Eleonora Abbagnato, che stando a quanto emerge dalle anticipazioni, premierà con i primi posti in classifica: Maddalena, Samuel e Ramon.

Oltre alla tradizionale gara di danza, i ballerini saranno chiamati anche a sostenere una gara d’improvvisazione che ha come tema la seduzione e che sarà giudicata da Sebastian Melo Taveira, stando a quanto emerge dalle anticipazioni, il giudice premierà Mattia Zenzola.