Andre è il nuovo allievo ufficiale e cantante del talent show Amici 22 condotto da Maria De Filippi. Cosa sappiamo sul ragazzo?

Andre: chi è il giovane cantante?

Andre in realtà si chiama Andrea Mandelli ed è un ragazzo molto giovane che ha partecipato al Tour Music Fest.

Quest’anno lo vedremo partecipare come cantante alla nuova edizione di Amici 22 nella squadra di Arisa. In realtà in seguito ad alcune anticipazioni della prima puntata pare che il cantante abbia suscitato alcuni dissensi da parte di alcuni professori. Rudy Zerbi in particolare ha espresso un’opinione abbastanza forte sul ragazzo dicendo che la sua voce gli ricorderebbe il belato di una pecora. Arisa però ci crede e lo accoglie nel suo team.

Come andrà?

Andre entra nella scuola di Amici 22

La nuova edizione di Amici 22 è in arrivo su Canale 5 il 18 settembre 2022. La prima puntata è già stata registrata il 14 settembre e sono usciti degli spoiler a riguardo. Come ospiti ci saranno dei personaggi famosi che selezioneranno dei ragazzi che verranno giudicati poi dalla commissione degli insegnanti. I docenti quest’anno saranno: Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Rudy erby e Arisa.

Sembra che abbiamo già preso di candidati nelle loro squadre. Uno di questi è Andre che è stato scelto da Arisa. Il ragazzo dovrà confrontarsi con i suoi compagni: Aaron Cenere, Tommy Dali, Giovanni Cricca, Federica Andreani, Piccolo G. e Wax Aiello.