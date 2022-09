Asia Bigolin è una ballerina veneta che vedremo nella prossima edizione di Amici 22 di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 18 settembre 2022. Cosa sappiamo sulla giovane?

Asia Bigolin: chi è?

Asia Bigolin è una giovane ballerina di 21 anni che ha origini venete.

Frequenta la Sportify Dance Academy che si trova a Castel Franco Veneto. Lì la ragazza fa l’insegnante di hip hop alla categoria kids. Entra a far parte dello staff di Fade out summer camp e sempre durante l’estate fa parte di un gruppo di animazione che fa spettacoli durante le serate Mash up in cui c’è reggaeton, hip hop e R&B. Questo lavoro la porta a girare molte discoteche in tutta Italia.

Quest’anno Asia parteciperà all’edizione di Amici di Maria De Filippi 2022 come ballerina nella categoria di hip hop.

Asia Bigolin è la nuova ballerina hip hop di Amici 22

La prima puntata di Amici 2022 è stata girata il 14 settembre ma andrà in onda il 18 settembre su Canale 5. Da alcune anticipazioni sembra che ci siano stati dei cambiamenti all’interno della commissione degli insegnanti. Al posto di Anna Pettinelli troveremo Arisa mentre Emanuel Lo lo troveremo a quello di Veronica Peparini. I professori hanno individuato 19 talenti e alcuni si sono aggiudicati il banco. Chi sono? Nella categoria di danza ci sono: Maddalena Svevi, Samuele segreto, Megan Ria, Mattia Zenzola, Rita Danza, Samuel Antinelli, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli e Ludovica Grimaldi. Per la danza hip hop abbiamo già dei candidati e tra questi c’è Asia Bigolin che verrà scelta per entrare a far parte della squadra di Raimondo Todaro.