Samuel Antinelli è ballerino e attore di origini laziali. Quest’anno parteciperà alla nuova edizione di Amici 2022 per la categoria ballo hip hop di Emanuel Lo. Cosa sappiamo sul ragazzo?

Samuel Antinelli: chi è il ballerino?

Samuel Antinelli è un giovane ballerino di diciassette anni che arriva da Palombara.

Il ragazzo non è nuovo all’interno del mondo della televisione. Infatti ha preso parte alla fiction Rai Rossella 2-il coraggio di una donna in cui era un bambino biondo dai lunghi capelli ricci. Ha fatto anche uno spot pubblicitario della Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada. Fa parte dell’agenzia Baby set di Anna Maria Amici. Il papà ha una carrozzeria mentre la mamma è casalinga. Ha un fratello più grande che si chiama Luigi.

Oltre alla carriera da attore Samuel intraprende quella di ballerino hip hop e quest’anno farà parte della nuova classe di allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Samuel Antinelli sarà un ballerino di Amici 22

Nel corso della registrazione della prima puntata che andrà in onda il 18 settembre 2022,, sono stati scelti 19 ragazzi talentuosi a cui son state consegnate le maglie. Questi si dividono tra canto e ballo. Lo stesso fanno gli insegnanti: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Emanuel Lo, Arisa. Per la categoria canto hanno scelto: Cricca, Fediarica Andreani, Ndg, Piccolo G., Wax, Andre, Aaron Cenere, Tommy e Niveo. Per la categoria di ballo invece abbiamo: Asia Bigolin, Mattia Zenzola, Megan Ria, Ramon Agnelli, Rita Danza, Ludovica Grimaldi, Maddalena Svevi, Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto. Samuele Antinelli è il ballerino scelto da Emanuel Lo che lo ha preso all’interno della propria squadra.