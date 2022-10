Una nuova polemica sta investendo Amici 22. Questa volta, però, non è colpa degli allievi, ma di uno dei genitori. La madre di Mattia Zenzola ha messo un like ad un post contro Gianmarco. La polemica è nata in un lampo.

Amici: la mamma di Mattia mette un like contro Gianmarco

Sui social è esplosa una vera e propria bufera contro la mamma di Mattia Zenzola. Quest’ultimo è tornato nella scuola di Amici 22 grazie alla promessa dello scorso anno di Raimondo Todaro. Il ragazzo, infatti, era entrato nel talent ma era stato costretto ad abbandonare a causa di un infortunio. A quel punto, il prof di ballo gli aveva promesso che avrebbe fatto parte della successiva edizione e tanto è stato. Percorso di Mattia a parte, una polemica ha investito sua mamma, colpevole di aver messo un like ad un post contro un altro allievo, ovvero Gianmarco.

La polemica contro la mamma di Mattia

“Il primo Mattia e l’ultimo Gianmarco. Voi non potete capire quanto stia godendo“, ha scritto un utente su Twitter. E’ proprio a questo cinguettio che la madre di Zenzola ha piazzato un bel like. Il post della fan di Amici si riferisce all’ultima sfida di ballo, che ha visto Mattia classificarsi terzo. In molti si sono scagliati contro il genitore di Zenzola perché il like è apparso come una mancanza di rispetto nei confronti di un ragazzo che ha solo 20 anni.

Christian Stefanelli parla di Mattia

Mentre monta la polemica contro la mamma di Mattia, Christian Stefanelli ha parlato del ritorno di Zenzola ad Amici. Ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini, il ragazzo ha dichiarato: