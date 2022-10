La poliedrica Ambra Angiolini, attualmente giudice ad X-Factor, nel corso della terza puntata del talent ha fatto un’importante rivelazione sulla sua vita privata e che riguarda in particolare il suo ultimo ex compagno, ossia Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini ad X-Factor e la frecciatina ad Allegri: “Ho fatto 12 mesi di psicoterapia”

Da quando è cominciato X-Factor, Ambra Angiolini, che quest’anno è un membro della giuria del talent, non aveva ancora parlato in alcun modo del suo ex Massimiliano Allegri e della fine della storia d’amore con l’allenatore, almeno fino a che non è arrivata la terza puntata.

Nel corso della terza puntata, che è andata in onda giovedì 29 settembre 2022, Ambra ha avuto modo di dialogare con un concorrente sul palco, si tratta di Samuel, un cantante che non ha nascosto di provare una certa attrazione per lei, proprio in quest’occasione, la giudice di X-Factor ha confessato:

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo”.

E rivolgendosi sempre al concorrente, ecco cosa ha aggiunto:

“Oggi grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”.

Ambra Angiolini e la rivelazione ad X-Factor: la reazione sui social

Le parole pronunciate da Ambra Angiolini hanno colpito non poco i numerosi telespettatori di X-Factor, che sui social hanno commentato l’esternazione dell’attrice.

Inutile dire che le parole pronunciate da Ambra sono state accolte positivamente dal pubblico, che in questo modo ha potuto comprendere quanto l’attrice abbia sofferto per la fine della relazione con Allegri, che ricordiamo è durata ben quattro anni.

Con l’eleganza che da sempre la contraddistingue, Ambra ha lanciato una frecciatina al suo ex, ma senza nominarlo esplicitamente e in molti pensano che l’attrice, molto gelosa della sua vita privata, abbia scelto volontariamente di rendere pubblico questo pezzetto della sua vita, per far sì che altre donne potessero trarre esempio dalla sua esperienza.

Ambra Angiolini ritrova l’amore con l’attore Francesco Scianna

Ambra Angiolini sembra aver archiviato definitivamente la storia con Massimiliano Allegri ed ora sembra aver ritrovato l’amore con un attore palermitano, si tratta di Francesco Scianna.

Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato i primi scatti che ritraggono Ambra e Francesco in tenera compagnia e che di fatto mostrano tutta la complicità che c’è tra i due.