Ambra Angiolini potrebbe aver ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Max Allegri. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è stata pizzicata in compagnia di un collega e si parla di “notte di fuoco“.

Ambra Angiolini pizzicata con un collega

Il settimanale Diva e Donna non ha alcun dubbio: Ambra Angiolini ha trascorso una “notte di fuoco” con un collega. Il fortunato, pizzicato accanto all’attrice durante una serata di scorribande, risponde al nome di Francesco Scianna. Conosciuto per aver recitato recentemente nel film Il Filo Invisibile, disponibile su Netflix, viene identificato dalla rivista come “nuovo amore” di Ambra.

Ambra e Francesco si conoscono dal 2015

Ambra e Francesco sono stati pizzicati mentre passeggiano l’uno accanto all’altra.

Sulla copertina, che la neo coppia ha guadagnato di diritto, si legge:

“Dopo allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna”.

Le paparazzate, a parte un abbraccio, non ritraggono nessuno slancio passionale. Pertanto, non possiamo affermare con certezza che Scianna sia davvero il nuovo fidanzato della Angiolini.

D’altronde, i due si conoscono dal 2015, per cui potrebbero essere anche semplici amici.

Galeotto fu il teatro?

Visto che Ambra e il collega si conoscono dal 2015, la domanda sorge spontanea: si sono innamorati sul palco? Molto probabilmente no, anche perché la Angiolini ha avuto altre relazioni nel frattempo. Il loro primo incontro è avvenuto a teatro, grazie allo spettacolo Tradimenti, diretto da Michele Placido. Magari, la scintilla è scattata dopo qualche anno, chi può dirlo? Al momento, i diretti interessati non hanno commentato il gossip.