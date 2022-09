Francesco Scianna è un attore italiano di grande successo. Sembrerebbe anche la nuova fiamma di Ambra Angiolini con cui è stato visto in un locale e per la strada della Capitale in atteggiamenti affettuosi. Ma cosa sappiamo sull’attore?

Francesco Scianna: chi è?

Francesco Scianna è nato a Palermo il 25 marzo 1982 e inizia la sua carriera da attore in teatro mentre frequentava ancora il Liceo Scientifico G. Galilei. Viene notato dalla doppiatrice italiana Serena Michelotti e dopo ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Nel 2022 debutta nel mondo del cinema con Il più bel giorno della mia vita e realizza anche il sequel L’odore del sangue. Partecipa anche alla serie televisiva che andava in onda su Rai 1 intitolata La luna e il lago e successivamente anche su Canale 5 in Il capo dei capi.

Nel 2009 arriva il successo quando interpreta Peppino Torrenuova nel film di Giuseppe Tornatore dal titolo Baarià. Questo film è stato candidato agli Oscar del 2010 e ai Golden Globe. Nel 2012 diventa il volto della campagna pubblicitaria firmata Dolce & Gabbana. Partecipa alle riprese del film Milionari e nel 2015 prende parte a Latin Lover. Nel 2016 è uno dei protagonisti della serie tv La mafia uccide solo d’estate. Nel 2022 interpreta Simone nel film Il filo invisibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Actor (@francesco.scianna)

Francesco Scianna: i vecchi e i nuovi amori

Francesco Scianna ha avuto una storia di un anno con Francesca Chillemi. I due si sono conosciuti ad un corso di recitazione a teatro. I motivi della rottura non sono noti ma poco dopo ha avuto un piccolo flirt con l’attrice Matilde Gioli. L’attore sta per compiere quarant’anni ma sembra ancora aperto all’amore. Nonostante le sue cicatrici, risultati di storie d’amore sofferte durate massimo un anno, Francesco sembra avere una nuova fiamma. Chi? Ambra Angiolini. Ebbene sì, ha voltato pagina mettendo una pietra sopra a quella che era la sua storia con Massimiliano Allegri. I fotografi hanno beccato la donna insieme a Francesco Scianna mentre camminavano per le strade di Roma. I due si scambiavano gesti, sguardi affettuosi ed effusioni amorose. Si conoscono da molto tempo. Hanno lavorato insieme allo spettacolo teatrale Tradimenti di Michele Placido nel 2016.

Francesco Scianna: i film più famosi

Francesco Scianna è diventato famoso grazie al film Baarià ma nella sua carriera vanta di numerosi film, collaborazioni con registi importanti e attività teatrali che lo hanno aiutato ad acquisire il favore del pubblico diventando così uno degli attori italiani più di spicco all’interno del mondo cinematografico. Ecco tutti i titoli che lo hanno portato al successo.