Il 22 dicembre 2022 Netflix apre il sipario ad Alice in Borderland 2, la serie ispirata ai manga giapponesi che ha riscosso un incredibile successo un po’ ovunque.

Finalmente Netflix ha annunciato la data ufficiale e i fan a breve potranno godersi il nuovo spettacolo: ma di che cosa parlerà la seconda stagione tanto attesa? Scopriamolo insieme.

Alice in Borderland 2: la trama della nuova stagione

Paragonata da molti a Squid Game, Alice in Bordeland segue uno schema abbastanza simile. Tokyo è deserta e un gruppo di giovani sono chiamati ad affrontare una serie di prove e di giochi anche molto estremi in cui il rischio di perdere la vita è decisamente molto alto.

La prima stagione della serie si era chiusa con Arisu e Usagi prontissimi a svelare l’identità dei game master dietro la creazione di quella terribile realtà distopica e pericolosa.

In realtà, però, i due protagonisti troveranno deceduti quelli che pensavano essere le menti dietro quei giochi terribili.

Chishiya e Kuina hanno scoperto invece che anche i game master erano a loro volta dei giocatori, rendendo il tutto ancora più complicato e misterioso. A tutto ciò si è aggiunta anche la comparsa di Mira, una giovane ragazza piena di mistero che introduce un nuovo set di giochi, gli stessi che con alta probabilità saranno i protagonisti della seconda stagione di Alice in Borderland 2.

– Vincendo tutti i game torneremo al mondo da cui veniamo? – Se vuoi conoscere la verità, devi affrontarmi con tutte le tue forze.

Queste le battute finali del trailer di Alice in Borderland 2: tanti gli interrogativi, tanta la paura e poca la speranza di un ritorno alla vita normale: “Sarà la fine dei giochi di sopravvivenza?”

Un uovo gioco sta per iniziare e, una volta dentro, non si potrà tornare indietro. Il coraggio dei protagonisti sarà messo a dura prova: riusciranno a sopravvivere davanti al pericolo? Sfidare la morte diventerà abitudine e la stanchezza comincerà a farsi sentire.

L’adrenalina è già alle stelle: Alice in Borderland 2 non vi farà di certo stancare.

Nel cast rivedremo molti dei volti presenti nella prima stagione, ma dalle varie anticipazioni ci sarà l’introduzione di nuovi personaggi.

Quando esce Alice in Borderland 2 e dove?

La seconda stagione di Alice in Borderland arriverà su Netflix il prossimo 22 dicembre 2022, a pochi giorni da Natale. Il catalogo di dicembre di Netflix si arricchirà così di un nuovo contenuto tanto atteso.

Per accedere alla visione della serie, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma (attiva in ben 190 paesi) e scegliere la tipologia più adatta. Netflix offre anche la possibilità di scegliere un abbonamento low cost, in cui però compare la pubblicità.

Che cosa accadrà, dunque, nella seconda stagione? I manga da cui è ispirata la serie saranno tenuti in considerazione in toto o ci saranno alcune modifiche? Manca davvero poco per rispondere a tali domande: con nuovi giochi e nuovi pericoli in arrivo, Alice in Borderland ci porterà dentro una nuova avventura a partire dal 22 dicembre 2022.