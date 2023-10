Michelle Hunziker ha un nuovo compagno, l’osteopata Alessandro Carollo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Alessandro Carollo: chi è il nuovo fidanzato osteopata di Michelle Hunziker

Da diverse settimane si rincorrono i rumors circa il fatto che la showgirl e conduttrice televisiva svizzera Michelle Hunziker abbia un nuovo fidanzato. Fino ad ora non si conosceva il nome del presunto nuovo compagno, ma adesso pare proprio che si tratti di Alessandro Carollo, un osteopata romano, che Michelle avrebbe conosciuto in ambienti vip. Carollo ha 41 anni, è originario di Roma ed è un noto medico osteopata, molti sarebbero infatti i vip che si sono rivolti a lui nel corso degli anni, da Belen Rodriguez a Fabrizio Corona a Renato Zero. Prima di diventare osteopata, Alessandro Carollo ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie presso la Sapienza di Roma, arrivando a fondare poi l’European Academy of Osteopathy, dove oggi lavora come insegnante. Nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo, la Hunziker non è il primo personaggio famoso che frequenta, pare infatti abbia avuto dei flirt con Elisabetta Gregoraci, Elisabetta Canalis e Paola Barale. Michelle Hunziker non ha fino a oggi confermato né smentito, si pensava che fosse single ma in realtà pare che lei e Alessandro Carollo stiano insieme già da circa un anno. Qualche giorno fa è apparso un indizio social, la neo nonna Michelle Hunziker infatti ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram una foto che la ritrae in sella a una moto, scatti che sono comparsi anche sul profilo di Alessandro Carollo. Indizi questi che fanno pensare che tutti i rumors circa la nuova relazione della Hunziker siano veri. Non resta che attendere l’ufficialità da parte della conduttrice che, tra l’altro, vedremo presto in Tv insieme all’amico Gerry Scotti al programma televisivo “Io Canto”. Intanto se volete saperne di più su Alessandro Carollo potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi a oltre 59mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗗𝗿. 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 (@dr.carollo)

Gli ex di Michelle Hunziker

Tutti gli indizi fanno pensare che per la bella Michelle Hunziker, dopo l’immensa gioia di essere diventata nonna per la prima volta, sua figlia Aurora ha infatti dato alla luce il piccolo Cesare lo scorso mese di marzo, sia arrivato anche il tempo dell’amore. L’osteopata Alessandro Carollo sarebbe il suo nuovo fidanzato, dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste e il presunto flirt con il chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. Si era vociferato anche che potesse esserci un ritorno di fiamma tra Michelle e Trussardi, che però in realtà non è mai avvenuto anzi, durante la recente festa per i dieci anni di Sole, la Hunziker e l’ex marito sembravano più distanti che mai. Tra gli ex di Michelle Hunziker non si può non citare Eros Ramazzotti, col quale è stata sposata per 11 anni e dal quale ha avuto una figlia, Aurora.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Maria Esposito, il nuovo fidanzato dell’attrice di Mare Fuori

Deva Cassel e Saul Nanni: chi è il fidanzato della figlia di Monica Bellucci