Deva Cassel sembrerebbe aver trovato l’amore. Il giovane fortunato si chiama Saul Nanni, promettente e talentuoso attore italiano. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sul nuovo fidanzato della figlia di Monica Bellucci: età, vita privata e carriera.

Deva Cassel e Saul Nanni escono allo scoperto: il fidanzato della figlia di Monica Bellucci

Ad accendere il gossip è stato proprio Saul Nanni, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un tenero scatto in compagnia di Deva Cassel. La foto ritrae l’attore italiano intento a dare un bacio sul collo alla giovane modella, mentre si godono spensierati una meravigliosa giornata di sole in barca. Come didascalia un semplice cuore bianco, che lascia intuire che tra i due ci sia più di una semplice amicizia. A confermarlo anche il commento della modella, che risponde al post con un cuore rosso, e i tantissimi commenti di amici e colleghi che si dimostrano entusiasti alla nascita di questa nuova coppia. Ma cosa sappiamo sul nuovo fidanzato della figlia di Monica Bellucci?

Deva Cassel e Saul Nanni: chi è il fidanzato della figlia di Monica Bellucci

Classe 1999, Saul Nanni è un giovane attore italiano. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come comparsa nelle serie La Certosa di Parma e Questo nostro amore 70. Tuttavia, raggiunge la notorietà soltanto nel 2015 prendendo parte alla celebre serie televisiva di Disney Channel Alex & Co. Un anno dopo entra a far parte del cast di Non dirlo al mio capo, fiction di Canale 5. La svolta arriva nel 2018 con il suo primo ruolo da protagonista nel film Il fulgore di Dony diretto da Pupi Avati. Partecipa poi alla serie Made in Italy di Prime Video e alla pellicola Sotto il sole di Riccione di Netflix. Nonostante la giovane età, l’attore italiano ha già preso parte a numerosi film e serie tv, tra cui anche Mio fratello rincorre i dinosauri, Love & Gelato, Brado, Io sono l’abisso. Attualmente invece è impegnato nelle riprese del Il Gattopardo. Ed è proprio qui, sul set della nuova serie tv di Netflix, che ha conosciuto Deva Cassel. Lui interpreterà Tancredi, lei invece presterà il volto ad Angelica, due giovani ragazzi che si innamorano perdutamente. E a quanto pare così è stato anche nella vita reale! Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia, ma la foto pubblicata dall’attore italiano sui social sembra non lasciare spazio ad alcun dubbio. Tra Deva Cassel e Saul Nanni è sbocciato l’amore.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è | DonneMagazine.it

Maria Esposito: chi è il nuovo fidanzato della star di Mare Fuori? | DonneMagazine.it