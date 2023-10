Chi è il nuovo fidanzato di Maria Esposito? La star di Mare Fuori, che interpreta l’amatissimo ruolo di Rosa Ricci, ha un nuovo flirt, dopo la storia d’amore con il collega Antonio Orefice.

Maria Esposito: nuovo fidanzato per la star di Mare Fuori?

Maria Esposito è una delle star di Mare Fuori, l’amatissima serie tv ambientata nel carcere minorile di Napoli, che ha ottenuto un successo senza precedenti. La giovane attrice, nella serie tv, interpreta il ruolo di Rosa Ricci, un ruolo molto amato e apprezzato dal pubblico, soprattutto quando sul piccolo schermo è sbocciato l’amore con il personaggio di Carmine, che appartiene ad una famiglia rivale. Una sorta di Romeo e Giulietta in chiave moderna, ambientato a Napoli, che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Maria Esposito è una delle giovani attrici italiane più amate del momento e proprio sul set di Mare Fuori aveva trovato l’amore. Ha avuto, infatti, una relazione con il collega Antonio Orefice, che interpreta il ruolo di Totò, con cui è stata legata per oltre un anno, fino al mese di maggio. Dopo un periodo di sofferenza dovuto alla fine della relazione con il collega, i due sono tornati a lavorare insieme non solo per la serie tv ma anche per il musical Mare Fuori, creato da Alessandro Siani. Ora per l’attrice sembra essere arrivato un momento di serenità anche dal punto di vista sentimentale e diversi rumors parlando un presunto nuovo amore per la 19enne.

Maria Esposito: chi è il nuovo fidanzato della star di Mare Fuori?

La notizia del presunto nuovo amore di Maria Esposito è stata lanciata da Chi Magazine, secondo cui la giovane attrice si starebbe frequentando con Gennaro Lillo, un famoso tiktoker conosciuto con il nome di Jey Lillo. Secondo quanto riportato dal settimanale, Maria Esposito sarebbe recentemente volata ad Ibiza per un impegno di lavoro, portando con sé proprio il giovane illusionista, che aveva partecipato anche alla scorsa edizione di Tu si que vales. I due si starebbero frequentando da circa un mese. Nonostante la loro storia sia appena iniziata, il fatto che Maria Esposito sia riuscita finalmente a voltare pagina dopo la fine della relazione con Antonio Orefice, che l’aveva messa a dura prova, è davvero un grande passo avanti, che rende felici anche tutti i suoi fan. Era stata proprio lei ad ammettere che stava soffrendo molto per la fine di quella storia d’amore. Mentre molti fan della serie tv sognavano un amore travolgente tra Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo, attore che interpreta il ruolo di Carmine Di Salvo ma che sta vivendo una storia d’amore con la ballerina Elena D’Amario, per trasformare in realtà la storia d’amore tra i due protagonisti di Mare Fuori, la giovane attrice sembra aver già voltato pagina.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: