In qualsiasi parte del mondo le note di “Felicità” risultano familiari e spingono a divertirsi. Con una lunghissima carriera alle spalle e dei brani che hanno fatto la storia della canzone italiana, ecco il percorso di Albano.

Chi è Albano

Albano, nato Albano Antonio Carrisi (Cellino San Marco, 20 maggio 1943), è un cantautore italiano. Cresce in una famiglia di agricoltori dove ha modo di avvicinarsi alla musica per puro diletto. Studia nell’istituto magistrale di Lecce per poi lasciarlo e trasferirsi a Milano alla ricera di un futuro migliore. Qui inizia a lavorare in un ristorante facendosi conoscere ad alcuni nomi noti del mondo dello spettacolo.

Pino Massara lo manda alla casa discografica La voce del padrone che gli permette di debuttare al Festival delle rose e poi a “Settevoci” il programma televisivo condotto da Pippo Baudo. Ottiene grande successo con “Nel sole” diventato anche un progetto cinematografico con protagonisti lui e Romina Power, donna che avrà grande rilevanza nella sua vita. Nel 1968 partecipa poi al Festival di Sanremo ottenendo il premio della critica.

Chi è Albano: l’inizio della carriera artistica

Come già anticipato, tra le donne della sua vita, Romina Power è importantissima per lui. I due si sposano nel 1970 e mettono al mondo quattro figli di cui, Ylenia, la prima, scompare nel 1993 aprendo un grande caso investigativom Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Tra i due non nasce solo l’amore, ma anche un sodalizio artististico durato diversi anni. Insieme fondano una casa discografica e partecipano a eventi di fama internazionale come l’Eurovision Song Contest.

Il rapporto lavorativo tra i due si interrompe dopo oltre vent anni di carriera insieme che li ha visti girare per il mondo ottenendo un grandissimo successo soprattutto in America Latina. Dopo questa rottura artistica Albano torna a riproporre un repertorio che mette più in mostra le sue doti vocali al grande Festival di Sanremo.

Con l’avvento del nuovo millennio si dedica a numerosi progetti diversi da loro. Conduce programmi in televisione, scrive la sua autobiografia, sponsorizza una squadra di Basket pugliese e propone una compilation di vecchi successi.

Chi è Albano: il successo e la reunion con Romina

Con l’inizio degli anni dieci torna a presentarsi sul palco dell’Ariston con una canzone che gli consente di ottenere il terzo posto. E se in italia il suo successo sembra non toccare vette altissime, lo stesso non si può dire per quello che ottiene in Grecia dove può vantare ben 15 dischi di platino. Rimane sempre fortemente legato alla sua regione natale a cui dedica concerti e attenzioni anche con la collaborazione di altri artisti come Checco Zalone, ma anche Fabrizio Moro e tanti altri.

Nel 2013 poi realizza il sogno di tantissimi fan: torna a cantare con Romina Power. L’ultima esibizione dei due risale a 16 anni prima durante un concerto a Rio de Janeiro. Durante questo momento insieme soddisfano i desideri del pubblico cantando alcuni dei loro più grandi successi insieme anche a numerosi colleghi tra cui Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri ecc. La reunion porta i due ad organizzare un nuovo tour in giro per il mondo, ma soprattutto sui palchi italiani come quello di Sanremo. I progetti che seguono sono moltissimi e la loro presenza anche in televisione non manca mai, per la gioia dei più nostalgici.