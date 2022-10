È la figlia più piccola di Al Bano e Romina Power e si chiama esattamente come la madre: andiamo a scoprire qualcosa in più su Romina Carrisi, fotografa e anche poetessa, la cui vita è stata tristemente travolta dalla scomparsa della sorella Ylenia, oltre che dalla separazione dei genitori.

Romina Carrisi: chi è e che cosa fa nella vita la figlia minore di Al Bano e Romina Power?

Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco (in provincia di Brindisi) il 1 giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli e attualmente ha 35 anni. È cresciuta tra gli Stati Uniti, dove ha lavorato anche come cameriera in un night club per essere economicamente indipendente, e l’Italia, dove tra le diverse esperienze lavorative ha provato anche l’esperienza di commessa, che però ha dovuto abbandonare dopo poco.

Tutte le persone la conoscono come figlia di Al Bano e Romina Power, storica coppia d’arte musicale, e Romina Carrisi, proprio per tale ragione, ha spesso rifiutato di apparire in televisione, onde evitare di dovere sempre parlare dei genitori e delle questioni famigliari. Romina Carrisi ha anche due sorelle più grandi, Ylenia e Cristel, e un fratello di nome Yari, ma alla famiglia si aggiungono anche gli altri figli che Al Bano ha avuto con Loredana Lecciso: Yasmine (2001) e Albano Jr (2002).

Alcuni occhi più attenti, però, la ricorderanno per una sua piccola apparizione in Don Matteo.

A differenza del padre e della madre, Romina Carrisi non ha seguito la carriera musicale, ma si è presto dedicata alla fotografia e alla scrittura (è una poetessa), due sue grandissime passioni, di cui è riuscita a farne anche un lavoro. Infatti, ha dato vita a ben sei mostre fotografiche e ha pubblicato anche diversi volumi di poesie. Nonostante la distanza dal mondo della musica, Romina Carrisi fa comunque parte del mondo dello spettacolo, lavorando anche come attrice e, ogni tanto, come fotomodella.

Ha inoltre partecipato al reality L’isola dei famosi nel 2005 e spesso e volentieri appare in vari programmi televisivi con il ruolo di opinionista.

Attualmente rientra nel team fisso di Oggi è un altro giorno, il noto programma pomeridiano di attualità condotto da Serena Bortone.

La vita privata di Romina Carrisi: le difficoltà famigliari e l’amore

La vita di Romina Carrisi ha attraversato momenti molto complessi, che l’hanno anche portata verso l’abuso di sostanze stupefacenti:

Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro.

Oltre al periodo legato alla dipendenza, Romina Carrisi in passato ha dovuto vivere la terribile notizia della scomparsa della sorella Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1993 e rispetto alla quale si è aperta solo pochissime volte, affermando:

Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Romina Carrisi rimane sempre molto riservata e non vuole fare conoscere troppo sui suoi amori e le sue avventure. Attualmente pare che sia fidanzata con un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma che fa di professione il medico e che, secondo lei, “ha qualcosa di speciale negli occhi”.