Il Natale 2020 sarà sicuramente diverso da tutti quelli festeggiati sino ad ora. Per ritrovare un po’ di normalità è essenziale prendersi cura di sé: ecco le acconciature fai da te semplici da realizzare le Feste.

Acconciature fai da te per le Feste

Per il Natale 2020 non sarà possibile prendere parte a grandi pranzi con parenti con portate infinite e lamentarsi delle immense tavolate. Una normalità che mancherà a moltissime persone che non potranno riunirsi con i propri cari.

Fortunatamente, grazie alla tecnologia sarà possibile collegarsi ad esempio con Zoom per scambiarsi gli auguri e pranzare virtualmente insieme. Quindi perché non prepararsi per bene? Un bel make-up e una bella acconciatura sapranno sicuramente tirare su di morale anche chi trascorrerà il 25 dicembre da sola.

Prendersi cura di se stessi è infatti fondamentale per ritrovare un minimo di normalità perduta.

Ecco qualche idea per delle acconciature fai da te da sfoggiare durante le Feste, sia per chi ha una chioma lunga e fluente, che per chi ha i capelli di media o corta lunghezza.

Trecce

Le trecce sono un’acconciatura passe-partout. Vanno infatti bene in ogni occasione e si possono realizzare in svariati modi. Per chi ha i capelli lunghi, una delle pettinature più sofisticate ed eleganti da sfoggiare durante le Feste è sicuramente la treccia laterale, semplice e veloce da realizzare ma di grande effetto.

Chi invece ha i capelli medio-corti può optare per un semi-raccolto. Realizzando infatti due trecce laterali e congiungendole nella parte posteriore della nuca, si otterrà un’acconciatura originale e bella da vedere.

Chignon

Lo chignon è un altro grande classico. Che sia alto, basso, super tirato o a treccia, è una delle pettinature perfette da sfoggiare per gli auguri. Per avere une effetto più naturale è bene lasciare sciolti due piccoli ciuffi di capelli per incorniciare il viso. Le migliori amiche dello chignon sono la lacca e le forcine, indispensabili per realizzare un’acconciatura duratura.

Onde preziose

Le beach waves sono diventate ormai un’acconciatura cult. Perfette sia per capelli lunghi che per chi ha il caschetto, sono davvero semplici da realizzare. Per la versione natalizia delle onde si può pensare di inserire dei piccoli fermagli gioiello tra i capelli. In commercio esistono anche degli adesivi super brillanti che richiamano le decorazioni natalizie. Chi preferisce può invece utilizzare un cerchietto con brillantini. L’effetto luminosi può proseguire anche sul viso realizzando un make up glowy con i trend del momento.

Fiocco

I dettagli sono in gradi di cambiare radicalmente un outfit, un make-up o un acconciatura. Per entrare in pieno nel mood natalizio, si può inserire tra i capelli un fiocco in velluto. L’acconciatura ideale è una coda molto bassa effetto spettinato, da fermare appunto con un fiocco. Anche i semi-raccolti vengono resi più particolari grazie al fiocco. I colori top per le feste sono il bordeaux, il verde scuro o il blu. Per un look super romantico e comfy, perfetto da abbinare con il velvet ribbon, si può indossare un maglione morbido stile uncinetto.