Per l’inverno e ripararsi dalle intemperie, bisogna indossare capi che siano caldi e avvolgenti. I maglioncini da donna sono un capo ideale in quanto permette di riscaldarsi e tenere caldo durante l’inverno. Vediamo alcune delle tendenze del periodo e quale indossare.

Maglioncini da donna

Sono un capo considerato il passepartout della stagione e adatti per essere indossati sia nel periodo autunnale che invernale. I maglioncini da donna si trovano in tantissimi modelli: da quelli a tinta unita passando per le fantasie più strane ed eccentriche. Quando il freddo è pungente, sono capi ideali da indossare per essere alla moda e vanno bene con qualsiasi indumento.

Potete indossarli con leggings, con gonne a matita, ma anche con pantaloni in vinile colorati.

Sono facili da indossare e si prestano a tantissimi abbinamenti a seconda dei vostri gusti e stili. La forma è quella di una maglia a maniche lunghe, con il collo che può essere tondo, a barchetta o a V oppure di qualsiasi altra lunghezza che è possibile variare.

A seconda del vostro fisico, si trovano maglioncini da donna di vario tipo proprio per esaltare la bellezza e la silhouette di ognuna. Chi ha un fisico a pera può puntare su un maglioncino aderente e non troppo lungo in modo da evidenziare il punto vita.

Si adattano anche bene i maglioncini larghi con scollo a V da indossare insieme a dei cardigan corti.

I maglioncini da donna sono realizzati in tessuti che permettono di tenere caldo e, quindi, particolarmente avvolgenti. Dal maglioncino in pile sino a quello in altri tessuti quali la lana per riscaldarvi durante i freddi mesi invernali. Dalle fibre naturali come lana, seta, sino a quelle in viscosa, sono diversi i materiali adatti per il vostro maglioncino.

Maglioncini da donna: modelli

Morbidi, caldi e bellissimi, sono solo alcuni dei maglioncini da donna che è possibile indossare in questa stagione e periodo dell’anno. Dallo scollo a V sino ai modelli in tinta unita o nelle varie fantasie, sono sicuramente il modello must have da possedere e indossare fino all’inizio della prossima primavera. Per questa ragione, è bene cominciare a capire quali maglioncini da donna indossare in base a quanto visto sulle passerelle e anche alle fashion influencer.

Si trovano modelli di maglioncini oversize, quindi molto ampi e larghi, colorati, oppure intarsiati sino a tantissimi altri nel modello maxi con le trecce oppure quelli molto raffinati ed eleganti dallo stile bon ton. Max Mara propone un maglioncino a coste e righe in lana adatto per tutti i giorni passando per altri modelli dal sapore retrò per i nostalgici.

Si trovano anche maglioni con le spalle bombate oppure quelli in stile patchwork, quindi a varia fantasia per chi non vuole passare inosservata. I colori sono tipici del periodo: dall’arancio al bordeaux, passando anche per il grigio, insieme all’immancabile nero che fa sempre tendenza e piace moltissimo perché abbinabile con tutto.

I modelli basic e semplici, magari a collo alto, sono particolarmente indicati e si adattano bene sia a un look giornaliero che per la sera. Potete indossarli con una gonna midi oppure plissettata e degli anfibi. Dalle maniche a sbuffo, anche queste extra large, sino alle applicazioni con paillettes e lustrini, sono diversi i modelli da provare e indossare.

Maglioncini da donna Amazon

Per la stagione invernale, non possono assolutamente mancare e i modelli, come si è visto, sono tantissimi. Il sito di Amazon mette a disposizione diversi maglioncini da donna approfittando di vari sconti e promozioni. Nel momento in cui cliccate sulla foto potete visualizzare alcune delle informazioni relative al prodotto stesso. Ecco la classifica con alcuni dei migliori articoli e una breve descrizione del prodotto scelto tra quelli maggiormente graditi dagli utenti della piattaforma.

1)Maglioncino in pile da donna

Un modello di maglioncino realizzato in acrilico e poliestere che combina insieme i due diversi tessuti. Molto delicato e morbido sulla pelle. Caldo e confortevole realizzato con materiali non tossici. Leggero ed elastico. La chiusura è normalissima con girocollo. Di colore giallo e bianco. Antivento ed elasticizzato.

2)Maglione donna felpa ragazza

Un modello perfetto per la stagione invernale con il simbolo del cuore dalla forma molto grande nella parte davanti dell’articolo. Realizzato in acrilico. Adatto sia per la vita mondana che quotidiana, ma anche shopping, lavoro, ecc. Disponibile nei colori nero, grigio e blu.

3)Only Onllesty Kings

Un classico maglioncino invernale realizzato in materiale morbido e di ottima fattura. Orli perfetti sia nelle maniche che nelle cuciture. La maglia è molto morbida e larga nella parte finale. Disponibile in vari colori.

