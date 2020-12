Il trucco permette d’imbellire il volto di ognuno e, in vista del Natale, sono davvero tanti i trucchi da adoperare per essere luminose e splendenti. Dal mascara all’ombretto, passando per il lucidalabbra, ecco quale è il make up per l’inverno adatto, anche in base alle ultime tendenze.

Make up per l’inverno

Chi ama truccarsi e apparire al top in ogni circostanza, sa bene quanto i trucchi, i prodotti quali ombretti, matite, eyeliner, ma anche fard, correttore e cipria siano fondamentali. Il trucco permette di migliorare l’aspetto del volto di ogni donna, ma anche di coprire imperfezioni e difetti. Il make up per l’inverno si arricchisce di diverse sfumature e toni anche pastello che potete applicare in qualsiasi momento.

Gli occhi con i nuovi ombretti, ma anche le sopracciglia con la cura attenta e particolare, sono alcuni dei punti salienti da prediligere per il trucco dell’inverno. La pelle molto luminosa e le labbra nei colori più intensi e brillanti sono solo alcuni dei trucchi su cui puntare, per quanto riguarda le varie nuance e sfumature dell’inverno.

Sebbene bisogna indossare la mascherina, ciò non toglie che il make up per l’inverno punti a tenere in grande considerazione le sopracciglia che devono essere ben curate e tenute in ordine, oltre a pettinarle alla perfezione puntando verso l’alto. Il mascara per allungare le ciglia e un velo di gloss non devono mai mancare.

Il blush per dare alla pelle un effetto luminoso è un altro prodotto del quale risulta impossibile fare a meno. Se dovete usare la mascherina per tanto tempo, provate a stenderlo verso gli zigomi quasi vicino alle tempie. Per il trucco labbra si punta a colori scuri, come il rosso o il viola, magari con un ombretto in tinta d’abbinare.

Make up per l’inverno: consigli

Per chi non sa come truccarsi durante la stagione invernale, non vi preoccupate perché qui trovate alcuni suggerimenti e idee utili per il vostro make up per l’inverno in modo da brillare e splendere. Con le temperature che scendono sempre più, optate per un fondotinta che idrati e nutra la pelle in profondità in modo da prendersene cura nella maniera giusta.

Prima di stendere qualsiasi prodotto, che sia il fard oppure il correttore, non dimenticare di applicare una crema nutriente per la pelle e poi il primer. Per quanto riguarda il resto del viso, per il make up per l’inverno, prediligete dei blush liquidi o cremosi da picchiettare con le dita sia sulle gote che sulle labbra.

Una cipria idratante che non inaridisce la pelle ed evita di seccarla è sicuramente un ottimo prodotto da usare. Per il trucco occhi, non ci sono delle vere e proprie regole, ma un ombretto, magari nei toni e nelle sfumature chiare, come un rosa pallido o anche un bianco crema è sicuramente perfetto per questa parte del viso.

Per le labbra, il discorso è un po’ più complicato in quanto se sono secche o screpolate, è bene, prima di tutto, applicare un burro cacao o del balsamo in modo da idratarle e ammorbidirle. In un secondo momento, potete applicare dei rossetti cremosi o idratanti oppure dei gloss lucidalabbra che abbiano un effetto nutriente e rimpolpante al tempo stesso, specie se volete avere delle labbra che siano carnose e voluminose.

Make up e trucchi su Amazon

Per il make up per l’inverno, avete bisogno di tantissimi prodotti e, per risparmiare, approfittando di offerte e occasioni scontate, sul sito di Amazon sicuramente trovate qualsiasi tipo di trucco adatto alla vostra pelle e carnagione. Se cliccate sulla foto visualizzate qualche informazione o promozione in merito. La classifica qui sotto vi propone alcuni di questi trucchi tra quelli più richiesti e apprezzati dalle utenti della piattaforma online.

1)Physician formula Murumuru Butter blush

Si tratta di un blush che è una ottima base per il trucco che si compone di burro di murumuru. Un prodotto ottimo in quanto morbido e cremoso che aiuta ad avere una pelle idratata, liscia e radiosa. Ha una formula ultra lussuosa. La texture è molto morbida. La pelle appare liscia come la seta. Si compone di acidi grassi essenziali e pro-vitamine. Disponibile in una serie di colorazioni: plum rose, copper cabana, natural glow, ecc. Combina le migliori creazioni di fard in polvere e crema. In vendita con il 19% di sconto.

2)Nyx professional make up kit

Si tratta di un set per il trucco degli occhi che si compone di epic ink liner, mascara, palette con colori caldi. Un kit con tre prodotti, tra cui ombretti e mini mascara per un look accattivante. Dispone di una penna per l’eyeliner. Il mascara è volumizzante per rendere delle ciglia piene e lunghe. in vendita con il 10% di sconto.

3)Maybelline New York kit make up

Un kit per le labbra che si compone di due rossetti liquidi a lunga tenuta dall’effetto matte che non lasciano macchie. La texture è liquida con un finish matte, quindi lucido. Un rossetto dal risultato che dura fino a 16 ore senza bisogno di ritocchi. Ha un effetto coprente e uniforme con una sola passata. Un prodotto Amazon’s Choice. In vendita con il 18% di sconto.

Oltre al make up per l’inverno, ecco quali sono le tendenze per le unghie nella prossima stagione.