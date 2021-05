Una commedia bizzarra ma che fa anche riflettere è quella che ha diretto, prodotto e sceneggiato nonché interpretato il famoso Sergio Assisi. Si tratta del film A Napoli non piove mai, uscito nel 2015 e che vede un cast di attori favolosi tra cui anche Valentina Corti, Ernesto Lama e Nunzia Schiano

A Napoli non piove mai

A Napoli non piove mai è un film, precisamente del genere commedia, prodotto e distribuito nel 2015 per la regia di Sergio Assisi. La commedia è ambientata nella ridente e solare città di Napoli, dove vivono le loro vite due dei tre protagonisti della storia che però hanno varie sfortune che li perseguitano. A unire questi due destini a quello della terza protagonista è una casualità. Il loro incontro porterà questi tre bizzarri personaggi a vivere la vita in modo più positivo.

A Napoli non piove mai: la trama

La storia di A Napoli non piove mai è ambientata, ovviamente, nella città partenopea. Qui vive un ‘ragazzo un po’ cresciuto’ che è ormai un uomo di quarant’anni di nome Barnaba Buonocore (Sergio Assisi). Barnaba però ha una serie di problemi che lo assillano: in primo luogo è definito spesso immaturo dalla fidanzata, che lo accusa di avere la sindrome di Peter Pan. La situazione diventa esasperante a tal punto che Barnaba viene lasciato dalla ragazza.

Anche il padre gli sta alle costole: vuole infatti che il figlio sia sistemato e si trovi un vero lavoro, un lavoro stabile. Esasperato e stravolto, Barnaba decide di andar via di casa e si rifugia dall’amico Jacopo Degli Orti.

Il vecchio amico di Barnaba, Jacopo, non è una persona meno problematica. Soffre infatti della sindrome dell’abbandono, è introverso e timido e spesso tenta il suicidio. Jacopo è stato anche abbandonato all’altare e da ciò sono derivati tutti i suoi problemi.

Al destino di questi due giovani napoletani e problematici si incrocerà quello di una ragazza del Nord Italia, Sonia. La ragazza, decisa a scappare dalle grinfie del padre che la vuole costringere a lavorare nell’azienda di famiglia, accetta di restaurare una chiesa di Napoli anche se soffre della sindrome di Stendhal. L’incontro tra i tre protagonisti porterà ad un cambio definitivo delle loro vite, in prospettiva di una maggiore positività e ottimismo.

A Napoli non piove mai: cast

La commedia firmata da Sergio Assisi è un tripudio di star italiane, volti noti dei film e del cinema del Belpaese. Uno dei tre protagonisti, Barnaba Buonocore è interpretato dallo stesso Sergio Assisi, che è anche produttore e sceneggiatore della commedia A Napoli non piove mai. Accanto a lui c’è Valentina Corti, la giovane attrice che ha recitato anche nella famosa serie tv Un medico in famiglia. Il terzo protagonista, l’amico Jacopo con la sindrome dell’abbandono è Ernesto Lama, talentuoso attore e regista italiano.

A completare il cast c’è la celebre attrice Nunzia Schiano di Benvenuti al Sud; Sergio Solli nei panni del padre di Barnaba, il comico Francesco Paolantoni ma anche Benedetto Casillo, Lucio Caizzi, Antonella Morea, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino, Laura Schettino e molti altri.