Chi è Nunzia Schiano, l’attrice italiana che ha interpretato il ruolo della madre di Mattia Volpe in Benvenuti al sud e che torna, nel 2021, a recitare in una serie tv Rai in prima serata.

Nunzia Schiano

L’attrice Nunzia Schiano nasce a Portici, in provincia di Napoli, il 16 maggio 1959.

Della sua vita privata si sa ben poco, essendo l’attrice molto riservata: si sa solo che in gioventù ha frequentato il liceo Orazio Flacco per poi dedicarsi totalmente alla recitazione.

La sua carriera attoriale si basa soprattutto sull’interpretazione di ruoli e film comici. Esordisce infatti nel 2000 con un piccolo ruolo nel famoso film di Carlo Vanzina Vacanze di Natale 2000. Si fa poi strada nel cinema comico italiano, partecipando anche a Il paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni nel 2003 e Ti lascio perché ti amo troppo di Francesco Ranieri Martinotti nel 2006.

È pochi anni dopo che però partecipa al film che la consacra e la rende conosciutissima presso il grande pubblico. Si tratta di Benvenuti al sud (2010) con la regia di Luca Miniero: nella commedia Nunzia Schiano interpreta la madre apprensiva del protagonista, il postino Mattia Volpe interpretato dal comico Alessandro Siani. Ad affiancarla nel cast, oltre a Siani: Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini. L’attrice napoletana viene riconfermata per il ruolo anche nel sequel del 2012, Benvenuti al nord.

Altri film di grande rilievo cui la Schiano ha partecipato sono: La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo nel 2011; il film comico Napoletans con Maurizio Casagrande; L’oro di Scampia nel 2013 di Marco Pontecorvo; Vita, cuore, battito (il film del duo comico Arteteca) ed è tornata a lavorare con Leonardo Pieraccioni dopo quindici anni in Se son rose… nel 2018.

Serie tv

Non solo cinema: l’attrice napoletana si è fatta conoscere dal grande pubblico anche per la sua partecipazione a famose serie tv. Don Matteo, La mia bella famiglia italiana (2014), un episodio de I Bastardi di Pizzofalcone e L’amica geniale sono solo alcune di esse. Nel 2021 Nunzia Schiano partecipa ad un nuovo telefilm. Si tratta di Il commissario Ricciardi, un crime e thriller ambientato nella Napoli degli anni ’30 e che vede come protagonista l’attore Lino Guanciale. La Schiano veste i panni di Tata Rosa, l’affettuosa tata di Ricciardi che lo ha cresciuto e continua ad accudirlo dopo la morte di sua madre.

Una curiosità: nel 2016 Nunzia Schiano ha anche partecipato ad un video divertente di Casa Surace, interpretando una nonna del Sud.