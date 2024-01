Chiara Nasti è incinta del secondo figlio: l’annuncio di Mattia Zaccagni durante il derby della Capitale per i quarti di Coppa Italia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Zaccagni papà bis: Chiara Nasti è incinta del secondo figlio

Ieri, mercoledì 10 gennaio 2024, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è stato protagonista non solo del gol della vittoria per la sua squadra (la Lazio) contro la Roma, vittoria che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, ma anche per la sua esultanza. Il calciatore ha infatti, dopo aver segnato il gol della vittoria, nascosto il pallone sotto la maglietta, al fine di imitare il classico pancione di chi aspetta un bimbo, per poi mimare il gesto del ciuccio con il pollice in bocca. La moglie del calciatore, l’influencer Chiara Nasti, è infatti incinta del secondo figlio. Mattia Zaccagni aveva fatto lo stesso gesto anche quando la moglie era in attesa del loro primo figlio, nell’aprile del 2022. Subito dopo la partita, Chiara Nasti ha pubblicato la foto del marito sul proprio profilo ufficiale di Instagram, aggiungendo le seguenti parole al post: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo. Non vediamo l’ora!!!” Splendida notizia quindi per il calciatore della Lazio che, con la sua squadra, non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante, anche se con l’approdo in semifinale di Coppa Italia e gli ottavi di Champions League ancora da giocare, non è detto che questa non possa essere una stagione da ricordare.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la storia d’amore

La storia d’amore tra l’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è nata 2021. Galeotta fu una vacanza a Ibiza dove Chiara, grazie ad alcuni amici, conobbe Mattia. La Nasti era appena uscita da una relazione con un altro calciatore, questa volta sponda giallorossa, ovvero Nicolò Zaniolo, che oggi invece milita nell’Aston Villa, in prestito dal Galatasaray. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono quindi innamorati e, nel 2022, è nato il loro primo figlio, chiamato Thiago. Queste erano state le parole del calciatore per celebrare la nascita del primogenito: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago, sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. L’anno seguente, nel 2023, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati, con una cerimonia davvero indimenticabile a Roma. Prima il sì in chiesa, poi la festa a Villa Miani. Queste le parole dell’influencer su Instagram dopo il matrimonio: “prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, ti amo amore mio”. Adesso è arrivata la notizia che la famiglia si allargherà ulteriormente, dopo Thiago ecco che Chiara Nasti è incinta del secondo figlio. In attesa di sapere il sesso del bimbo, non ci resta che fare gli auguri alla coppia!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Federica Pellegrini ha partorito: ecco la prima foto della figlia

Emma Marrone ha una figlia segreta? Tutta la verità