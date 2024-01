Federica Pellegrini è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio sui social dei neo genitori.

Federica Pellegrini ha partorito: la prima foto della figlia

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini è diventata mamma per la prima volta. La campionessa italiana e il marito, l’allenatore Matteo Giunta, sono diventati genitori della loro prima figlia, che hanno deciso di chiamare Matilde. Sui propri profili ufficiali di Instagram i neo genitori hanno pubblicato la prima foto della piccola Matilde, scrivendo: “2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!!” Matilde è nata alle ore 6.51 del 3 gennaio a Verona. Nella foto postata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta si vede l’ex nuotatrice visibilmente provata mentre stringe a sé la piccola, della quale si vede solamente la testolina coperta da una cuffietta rosa, mentre Federica le nasconde il viso con la mano. Matteo Giunta è invece in piedi accanto al letto visibilmente emozionato. Nel post la coppia ha anche voluto ringraziare coloro che gli hanno accuditi in questo viaggio: “grazie agli angeli che ci hanno accudito in questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il Team dell’Ospedale Sacro Cuore”. Sui social sono arrivati subito i commenti e le congratulazioni per i neo genitori, tra cui anche quelli di altri sportivi, come Gianmarco Tamberi, Massimiliano Rosolino e anche dall’ex fidanzato di Federica, Luca Marin che ha scritto “Congratulazioni”.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è una di quelle storie che fanno sognare tanti di noi. Nel 2013 Matteo Giunta diventa l’allenatore di Federica, su suggerimento dell’allora fidanzato di Federica, Filippo Magnini. Dopo un pò la relazione tra Federica e Magnini comincia a vacillare, fino a terminare nel 2017. Da allora in molti hanno cominciato a parlare di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sostenendo che ormai erano una cosa sola sia dentro che fuori dall’acqua. Nel 2019 è arrivata la prima foto di coppia, pubblicata dalla stessa Federica. Il 31 ottobre del 2021 Matteo Giunta ha chiesto a Federica di sposarlo, inginocchiandosi nel lussuoso Grand Hotel Danieli di Venezia, la loro città preferita, scelta poi come location per il matrimonio, che si è celebrato il 27 agosto 2022. Sono stati circa 160 gli invitati al matrimonio, organizzato dal noto wedding planner Enzo Miccio. Il rito religioso si è tenuto presso la chiesa di San Zaccaria, mentre il ricevimento si è tenuto all’Isola delle Rose presso una struttura privata del resort JW Marriott Venice. Sono stati tre i cambi d’abito di Federica Pellegrini, firmati Nicole Milano. Poco dopo le nozze la coppia ha partecipato a Pechino Express 10, conquistando la medaglia d’argento e l’affetto del pubblico da casa. A luglio del 2023 Federica ha annunciato di aspettare una bambina con un divertente video su Instagram, bimba nata oggi, 3 gennaio 2023, di nome Matilde.

