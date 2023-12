Emma Marrone ha davvero una figlia segreta? E’ questa l’indiscrezione che ha infiammato il web e le cronache rosa. Se sei curioso di saperne di più, leggi fino in fondo l’articolo. Scopriamo insieme tutta la verità sulla vita privata della celebre cantante italiana!

Emma Marrone ha una figlia? La foto su Instagram sorprende i fan

Qualche mese fa, in occasione del concerto di Tananai, la cantante italiana ha pubblicato una tenera foto su Instagram accanto ad una bambina. Nel post condiviso sui social si vede Emma Marrone sorridente, davanti alla transenna sotto al palco, mentre regge sulle spalle la bambina. Durante gran parte dello spettacolo, l’artista ha trascorso il tempo in compagnia di questa piccola, cantando e ballando sulle note di Tananai. Nella didascalia del post la cantante ha dedicato parole dolci alla bambina: “Ciao Bambina stupenda, ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto, ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro“. Dunque, da come si può facilmente intuire, Emma Marrone non ha una figlia. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: chi è la bambina sulle sue spalle? Non è dato saperlo con certezza, potrebbe essere stata una sconosciuta anche per la stessa Emma Marrone. Probabilmente la cantante ha incontrato la bambina durante il concerto e, per aiutarla a vedere meglio lo spettacolo, l’ha presa sulle spalle.

Emma Marrone ha una figlia? Le dichiarazioni sulla maternità

Nonostante Emma Marrone abbia provato gioia ed emozione nell’immaginare quella bambina come se fosse sua figlia, ha più volte dichiarato di non desiderare figli. “Non mi sono mai immaginata madre. Ci sono stati momenti in cui mi sono detta: se arriva arriva, i figli si fanno anche per incoscienza, ma non era un mio obiettivo”. Tempo fa poi, tramite un’intervista al Messaggero, ha raccontato: “Non voglio figli al momento, ho ancora bisogno di fare un sacco di rock’n’roll, la maternità non deve essere un obbligo“. La cantante italiana non esclude l’idea di diventare madre, ma fino ad ora ha deciso di dedicarsi principalmente a se stessa ed alla sua carriera.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Emma e Stefano De Martino di nuovo insieme? Il dettaglio | DonneMagazine.it

Emma Marrone ci insegna come indossare il blazer nero questo Autunno-Inverno 2023 | DonneMagazine.it