Scopriamo chi è la nuova étoile della Scala di Milano, Nicoletta Manni. La ballerina ha ottenuto questo grande successo, come annunciato alla fine di una recita di Onegin, balletto di John Cranko. Una soddisfazione incredibile dopo tanto studio, tanto impegno e tanta passione.

Chi è Nicoletta Manni: la nuova étoile della Scala

Il bellissimo annuncio è arrivato alla fine di una recita di Onegin, balletto di John Cranko. Nicoletta Manni è stata proclamata come nuova étoile del Teatro alla Scala di Milano. Si tratta di un annuncio davvero importante, che segna la meravigliosa carriera di questa bravissima ballerina. “Signore e signori, scusate se interrompo gli applausi. Faccio tanti complimenti a Nicoletta Manni, ballerina speciale, fantastica. Quando una ballerina brilla così fra le stelle da anni, si possono cambiare le regole e quindi su proposta di Manuel Legris ho il piacere di dare a Nicoletta il titolo di étoile” ha dichiarato il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer. Nicoletta Manni ha 32 anni, è originaria di Santa Barbara, un paese di un centinaio di abitanti vicino a Galatina, in provincia di Lecce e studia danza da tutta la vita, sostenuta con grande amore e grande passione dalla sua mamma, che ha una scuola di danza in Puglia.

Chi è Nicoletta Manni: altezza, padre, età e marito della nuova étoile della Scala

Nicoletta Manni, originaria della provincia di Lecce, ha 32 anni ma è approdata alla Scuola di Ballo della Scala quando ne aveva solo 12. A incoraggiare il suo grande talento e la sua passione è stata anche la sua mamma, che ha una scuola di danza in Puglia. Nel suo libro La gioia di danzare, appena uscito per Garzanti, la ballerina ha raccontato che, nella prima fotografia che la ritrae con le scarpette da ballo, non aveva ancora compiuto tre anni. La sua vita è stata interamente dedicata alla danza, la sua più grande passione. La madre Anna l’ha sempre portata con sé al lavoro, tanto che l’abitudine di esercitarsi alla sbarra è entrata nella sua vita con grande naturalezza, come se fosse un semplice gioco. Dopo l’ammissione all’Accademia del Teatro alla Scala, la sua carriera è stata costellata di grandi successi, come l’esperienza allo Staatballett di Berlino, la collaborazione con Carla Fracci e Alessandra Ferri, l’amicizia con Roberto Bolle, la complicità con il collega Timofej Andrijashenko, che quest’estate è diventato anche suo marito, dopo la romantica proposta sul palco dell’Arena di Verona. Grazie al suo incredibile talento, ha interpretato moltissimi ruoli principali in importanti produzioni classiche e contemporanee, dal Lago dei Cigni allo Schiaccianoci, dalla Bella addormentata nel bosco a Giselle. Si è impegnata così tanto e ha mostrato così tanto talento che è diventata una delle ballerine più acclamate e ammirate della sua generazione.

