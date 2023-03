La prima parte della quarta stagione di You è già disponibile su Netflix, ma a breve uscirà la tanto attesa seconda parte. Scopriamo insieme quando usciranno i nuovi episodi e quali sorprese ci attendono in vista del finale.

You 4, seconda parte: quando escono i nuovi episodi

You è una tra le serie tv più amate e apprezzate di Netflix. Una serie molto seguita, che ha ottenuto un grandissimo successo fin dalla sua prima stagione. La prima parte della quarta stagione di You è ufficialmente disponibile su Netflix, dal 9 febbraio, ma ora il pubblico attende con grande ansia la seconda parte, che sarà ricca di nuovi colpi di scena. La data ufficiale dell’uscita della quarta stagione completa è il 9 marzo. Non è la prima volta che la piattaforma di streaming decide di dividere i titoli che attirano maggiore interesse da parte del pubblico in due parti, con date di uscita differenti. I fan potranno finalmente vedere i nuovi episodi e scoprire come procederanno le indagini in cui si trova coinvolto il protagonista Joe, che si è trasferito a Londra dopo aver seguito Marianne a Parigi. Joe sembra pronto ad innamorarsi di nuovo, ma ci sono tanti misteri da svelare e questa volta ad investigare sarà proprio lui, su un omicidio che non ha commesso, ma in cui è stato inevitabilmente coinvolto.

Gli ultimi episodi della quarta stagione di You saranno ufficialmente disponibili su Netflix a partire da giovedì 9 marzo, quando la piattaforma di streaming offrirà ai suoi utenti la serie completa, così sarà possibile capire come andrà a finire l’indagine di Joe Goldberg. A distanza di un mese arrivano i nuovi episodi e You seguirà un filo narrativo diverso rispetto ai libri di Caroline Kepnes, che aveva già annunciato l’arrivo di un quarto volume, servito anche per la costruzione delle sceneggiature.

You 4: cosa è successo nella prima parte e le anticipazioni

Nella prima parte di You, disponibile su Netflix a partire dal 9 febbraio, si parla del trasferimento di Joe da Parigi, dove aveva seguito Marianne, a Londra, per iniziare una nuova vita, lontana dai guai precedenti. Il protagonista non fa fatica ad ambientarsi e si affida alle sue grandi passioni e alla sue competenze in relazione ai libri, improvvisandosi professore universitario. I primi episodi sembrano essere incentrati sulle modalità con cui Joe cerca di scoprire chi sia il personaggio che infastidisce, importuna, e uccide, i suoi nuovi amici. Nonostante il suo passato pieno di violenza, questa volta Joe si trasforma in un detective, determinato a scoprire chi è che sta compiendo una serie di omicidi. Intanto, però, incontra Kate, una donna apparentemente dura, che potrebbe farlo innamorare.

Le nuove puntate della serie andranno avanti concentrandosi proprio sul rapporto tra Joe e Kate che, nonostante i dubbi iniziali sul suo conto, finisce per cedere al corteggiamento continuo del protagonista. C’è sempre un assassino da scovare, per cui anche le indagini andranno avanti. Sicuramente questi nuovi episodi saranno ricchi di grandi colpi di scena, assolutamente da non perdere.